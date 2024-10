Robert Makłowicz w komunikacji miejskiej. Pasażerowie zaskoczeni!

i Autor: Podlewski/Akpa & Shutterstock Robert Makłowicz umówił się z miastem. Komunikacja miejska w Krakowie przemówi jego głosem!

Co za niespodzianka!

Robert Makłowicz znowu zaskoczył. Komunikacja miejska w Krakowie przemówi jego głosem!

Rober Makłowicz, to osoba, której w Polsce nie trzeba nikomu przedstawiać. Twórca programów kulinarno-podróżniczych, smakosz i entuzjasta życia. Tym razem postanowił sprawdzić się w innej roli. Chociaż użyczanie głosu nie jest mu obce, to tym razem będzie go można usłyszeć w dość nieoczekiwanych miejscach.