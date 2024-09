Roboty na al. 29 listopada. Kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu

Powódź w Małopolsce. Most na Wiśle zamknięty. Te drogi są nieprzejezdne

Prace na wiadukcie na al. 29 listopada. Krakowianie muszą liczyć się z utrudnieniami

We wtorek, 17 września rozpoczęły się prace przygotowawcze na wiadukcie na al. 29 Listopada (nad ul. Warszawską, linią kolejową i ul. Wita Stwosza). Dzień później, w środę dojdzie do zmiany organizacji ruchu w tym rejonie. Ze względu na planowaną konserwację dyletacji koniecznie będą punktowe zwężenia jezdni. Prace zostały podzielone na sześć etapów, podczas których dojdzie do wymiany wkładek gumowych na obu przyczółkach wiaduktu. Najpierw roboty obejmą dylatację na najeździe od strony ul. Opolskiej, a następnie od strony al. J. Słowackiego. W związku z prowadzonymi pracami kierowców czekają utrudnienia.

Harmonogram prac na wiadukcie na al. 29 listopada. Do kiedy potrwa remont?

Najazd od strony ul. Opolskiej:

etap 1 – wymiana wkładki dylatacyjnej w chodniku i na prawym pasie jezdni w kierunku al. J. Słowackiego

etap 2 – wymiana wkładki dylatacyjnej na lewym pasie jezdni w kierunku al. J. Słowackiego i na lewym pasie jezdni w kierunku ul. Opolskiej (pasy środkowe)

etap 3 – wymiana wkładki dylatacyjnej w chodniku i na pasie prawym w kierunku ul. Opolskiej

Najazd od strony al. Słowackiego:

etap 4 – wymiana wkładki dylatacyjnej w chodniku i na prawym pasie jezdni w kierunku al. J. Słowackiego

etap 5 – wymiana wkładki dylatacyjnej na lewym pasie jezdni w kierunku al. J. Słowackiego i na lewym pasie jezdni w kierunku ul. Opolskiej (pasy środkowe)

etap 6 – wymiana wkładki dylatacyjnej w chodniku i na pasie prawym w kierunku ul. Opolskiej.

Według harmonogramu prace na wiadukcie na al. 29 listopada powinny zakończyć się w piątek, 27 września. W swoim komunikacie Zarząd Dróg Miasta Krakowa jednak zaznacza, że data realizacji będzie zależeć od warunków pogodowych.

