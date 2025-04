Tego lata Ryanair zbazuje 12 samolotów na lotnisku w Krakowie. Flota obejmie nowy samolot "Gamechanger", który emituje 40 proc. mniej hałasu, spala 16 proc. mniej paliwa oraz pozwala na przewożenie 4 proc. więcej pasażerów. Nowy rozkład lotów obejmuje cztery nowe kierunki. Wraca połączenie do stolicy Izraela.

Rozkład Ryanair na Lato 2025 z Krakowa to:

83 trasy, w tym 4 nowe: Aberdeen, Castellón, Mediolan, Marrakesz,

powrót połączenia do Tel Awiwu,

12 zbazowanych samolotów (+1 vs. Lato 2024, inwestycja 1,2 mld USD),

6,5 mln pasażerów rocznie (+14%),

wsparcie dla ponad 5 300 miejsc pracy.

Z okazji ogłoszenia rekordowego rozkładu lotów, Ryanair uruchomił trzydniową promocję biletową z cenami od 69 zł, dostępną na stronie ryanair.com.

- Tegoroczny letni rozkład z Krakowa umacnia pozycję Ryanair jako przewoźnika numer 1 w Polsce, w regionie i w Europie. Nowe połączenia do Hiszpanii czy Maroka, powrót popularnego Tel Awiwu oraz zwiększenie częstotliwości lotów na trasach do Burgas, Korfu czy Alicante dają krakowskim pasażerom szerokie możliwości wakacyjnych podróży. Pierwsze letnie trasy, takie jak Fuertaventura, Mediolan Malpensa czy Marrakesz już wystartowały. Wczoraj miał miejsce pierwszy lot nowego połączenia do Castellón, a już jutro wystartuje pierwszy samolot do Aberdeen - mówi Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms Ryanair na region CEE .

Centrum Symulatorowo-Treningowe Ryanair w Krakowie

Zaangażowanie Ryanair w regionie potwierdza budowa pierwszego w Europie Środkowej Centrum Symulatorowo-Treningowego Grupy Ryanair. Ta inwestycja o wartości 600 mln zł. Budowa już się rozpoczęła, a początek działalności centrum zaplanowano na bieżący rok. Centrum przyniesie korzyści w postaci ponad 150 bezpośrednich miejsc pracy, transferując do regionu nowoczesne technologie, w tym najnowsze symulatory Boeing 737-8200 i MAX-10.

Prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice, Łukasz Strutyński, wyraził zadowolenie z rosnącej obecności Ryanair w Krakowie, zarówno pod względem nowych połączeń, jak i regularnych wzrostów na pozostałych trasach.

- W całym 2025 roku zakładamy dwucyfrowy procentowy wzrost liczby obsługiwanych przez tego przewoźnika pasażerów. Z niecierpliwością czekamy na planowane w tym roku otwarcie Centrum Symulatorowo-Treningowego Grupy Ryanair, bo to najlepsze potwierdzenie, że spośród wszystkich lotnisk w Europie irlandzki przewoźnik wybrał Kraków jako kluczowy punkt swojej strategii rozwoju - powiedział Łukasz Strutyński.

