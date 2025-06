Schwytanie Tadeusza Dudy nie będzie proste? Były policjant: "To trudny przeciwnik, przebiegły"

Mija kolejny dzień, a policjantom wciąż nie udało się schwytać Tadeusza Dudy. - Mamy do czynienia z trudnym przeciwnikiem. To kłusownik. Doskonale zna teren. To też człowiek zacięty, przebiegły – tak o sprawcy strzelaniny w Starej Wsi k. Limanowej mówi Dariusz Nowak, były wieloletni policjant, były rzecznik Komendanta Głównego Policji.