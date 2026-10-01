Sędziowie edukują młodzież. Akcja przyciąga tłumy uczniów

Krakowskie sądy zainaugurowały kolejny rok edukacji prawnej młodzieży 29 września 2026 roku, mający na celu przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Uroczysta inauguracja odbyła się w godzinach 9:00–12:00 w Sali Mehoffera w Domu „Pod Globusem” przy ul. Długiej 1 w Krakowie. W wydarzeniu wzięła udział delegacja sędziów z Niemiec.

Pierwsze zajęcia dla uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Kętach poprowadziła sędzia Lidia Kurnicka, przybliżając specyfikę pracy sądu i zawodu sędziego. Obecność zagranicznych gości umożliwiła porównanie systemów prawnych.

Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, w poprzednich edycjach gościła ponad 7 000 uczniów rocznie, a przez cały nadchodzący rok szkolny spotkania będą kontynuowane w salach rozpraw krakowskich sądów.

Sędziowie spotykają się z młodzieżą. Niezwykły projekt edukacyjny

Uroczysta inauguracja miała miejsce w godzinach 9:00–12:00 w reprezentacyjnej Sali Mehoffera w Domu „Pod Globusem” przy ul. Długiej 1 w Krakowie. Wybór tego zabytkowego obiektu, wzniesionego na początku XX wieku dla Izby Przemysłowo-Handlowej, miał podkreślić, jak istotną rolę dla krakowskich sądów odgrywa edukacja młodego pokolenia. Poprzez te działania instytucje wymiaru sprawiedliwości aktywnie włączają się w budowanie i współkształtowanie społeczności lokalnej.

Pierwsze, interaktywne zajęcia w tym roku szkolnym poprowadziła sędzia Lidia Kurnicka. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy II d z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. Młodzież poznała podstawowe mechanizmy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, specyfikę codziennej pracy sądu oraz zawodu sędziego, praktyczne zasady zachowania się na sali rozpraw.

Niemieccy sędziowie odwiedzili Kraków

Inauguracyjnemu spotkaniu przyglądała się delegacja sędziów z Sądu Okręgowego w Lipsku, który od lat ściśle współpracuje z Sądem Okręgowym w Krakowie. Dzięki obecności zagranicznych gości, polscy uczniowie zyskali unikalną okazję do zadawania pytań i porównania specyfiki pracy sędziego w Polsce oraz w Niemczech.

Wydarzenie to otwiera cykl regularnych spotkań, które przez cały nadchodzący rok szkolny będą organizowane bezpośrednio w salach rozpraw krakowskich sądów. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem – w poprzednich dwóch edycjach sądy gościły ponad 200 klas rocznie, co przełożyło się na imponującą frekwencję przekraczającą 7 000 uczniów w każdym roku.

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