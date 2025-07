Sekcja zwłok Tadeusza Dudy! Ktoś pomagał sprawcy zbrodni w Starej Wsi?

Przeprowadzono sekcję zwłok Tadeusza Dudy. Prokuratura ustala, czy ktoś mu pomagał

Przeprowadzono sekcję zwłok sprawcy podwójnego zabójstwa w Starej Wsi, 57-letniego Tadeusza Dudy. Poinformowała o tym PAP prokurator Magdalena Gosztyła z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. „Muszą zostać wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy i czynności dowodowe będą trwały, mimo że podejrzany nie żyje. Będą uzyskiwane opinie biegłych, chociażby z sekcji zwłok i opinie balistyczne” – powiedziała prokurator. Śledczy wezmą pod uwagę protokół z oględzin zwłok Tadeusza Dudy i pisemną opinię z sekcji, która ma potwierdzić wersję o samobójstwie poprzez postrzał w głowę lub jej zaprzeczyć. Jednocześnie prokuratura bada, skąd mężczyzna miał broń i czy w ukrywaniu się w dniach po zabójstwie pomagały mu osoby trzecie. „W przypadku aktu oskarżenia, który trafił do sądu i dotyczył wcześniejszej sprawy, czyli kierowania gróźb karalnych oraz znęcania się nad członkami rodziny przez podejrzanego, sąd umorzy to postępowanie” – dodała prok. Gosztyła. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Artur Bednarek powiedział podczas konferencji prasowej, że wszystko wskazuje na samobójstwo.

Co wydarzyło się w Starej Wsi? Tragedia, która wstrząsnęła Polską

W piątek 27 czerwca około 10:30 Tadeusz Duda strzelił do swojej teściowej w jej domu w Starej Wsi. Kobieta została ciężko ranna, ale przeżyła. Następnie poszedł do domu swojej córki – oddalonego o kilkaset metrów, w przysiółku zwanym Zakopane – gdzie zastrzelił ją i jej męża. W domu znajdowało się również roczne dziecko, które cudem nie odniosło obrażeń. Rozpoczęła sięa obława: ponad 800 funkcjonariuszy z policji, Straży Granicznej oraz jednostek specjalnych przeczesywało teren, wspieranych przez śmigłowce, drony i pojazdy opancerzone. Ciało Dudy odnaleziono po pięciu dniach obławy na skraju lasu, około kilkunastu metrów od drogi powiatowej pomiędzy Limanową a Kamienicą. Mężczyzna miał ranę postrzałową głowy, obok leżała broń. Policja informuje, że najprawdopodobniej mężczyzna popełnił samobójstwo, ale analizowane są jeszcze inne hipotezy. Człowiek, który dokonał jednej z najbardziej brutalnych zbrodni ostatnich lat, był dobrze znany wymiarowi sprawiedliwości. Już w 2022 roku postawiono mu zarzuty znęcania się nad rodziną i kierowania gróźb. Od tego czasu miał zakaz zbliżania się do bliskich i obowiązek stawiania się na dozór policyjny.

