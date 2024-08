Autor: Bartłomiej Grzankowski/Krakow.pl

Wybierając się w okolice kąpieliska w Przylasku Rusieckim to dobra okazja do grillowania. Warto dodać, że grilla lub ognisko możemy rozpalić tam jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. Przed wizytą warto zapoznać się z regulaminem obowiązującym w okolicy.