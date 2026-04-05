Siuda Baba powraca w Poniedziałek Wielkanocny. Mężczyzna w przebraniu kobiety smaruje panny sadzą

Siuda Baba to staropolski obrzęd ludowy kultywowany w lany poniedziałek wyłącznie w kilku wsiach pod Krakowem. W skład świątecznego orszaku wchodzi od sześciu do ośmiu młodych mężczyzn. Jeden wciela się w usmoloną kobietę, drugi gra Cygana, a reszta występuje jako Krakowiacy. Główni bohaterowie pochodu brudzą sadzą napotkane osoby, skupiając się głównie na młodych pannach. W zamian za wizytę zbierają datki i świąteczne jedzenie od gospodarzy. Rytuał rozpoczyna głośny strzał z bata. Następnie Krakowiacy intonują pieśń, a tytułowa bohaterka szuka dziewcząt do wysmarowania twarzy.

Zaskakująca wielkanocna tradycja pod Krakowem. Kim dokładnie jest Siuda Baba?

Postać ta wywodzi się bezpośrednio ze słowiańskich obrzędów pogańskich, a jej historia sięga czasów przed przyjęciem chrześcijaństwa. Rytuał mocno ewoluował przez stulecia, jednak zachował swój niezwykle archaiczny charakter. Stanowi fenomenalny przykład żywego folkloru, który przetrwał tylko w kilku małopolskich wsiach, na czele z Lednicą Górną. Właśnie tam w drugi dzień świąt lokalna społeczność z ogromnym zaangażowaniem wyczekuje tradycyjnego pochodu.

W centrum tego unikalnego wydarzenia znajduje się Siuda Baba, czyli mężczyzna przebrany za zaniedbaną i brudną kobietę w podartych łachmanach. Gruba warstwa sadzy na twarzy i dłoniach gwarantuje mu przerażający wizerunek. Uczestnik zakłada starą spódnicę, sznur korali oraz chustę skrywającą spory zapas czarnego pyłu. W wędrówce towarzyszą mu inni przebierańcy. Cygan z brudną twarzą nosi ciemne ubranie i regularnie strzela z bata, komunikując w ten sposób przybycie grupy. Towarzyszący im Krakowiacy zakładają tradycyjne stroje regionalne i ciągną wózek z figurą Chrystusa, do którego zbierają ofiary.

Całe widowisko startuje w wielkanocny poranek. Dwudziestoletni kawalerowie zbierają się w domu odtwórcy roli Cygana w celu przygotowania kostiumów i nałożenia charakteryzacji. Chwilę później ruszają ustaloną trasą przez wieś. Odwiedziny grupy wiążą się z wielkim hałasem. Przebierańcy wchodzą do domów bez pukania, o ile gospodarze są im przychylni. W przeciwnym razie Cygan kulturalnie prosi o wpuszczenie do środka. Ewentualna odmowa pociąga za sobą przykre skutki, ponieważ wędrowcy potrafią zemścić się poprzez wysmarowanie sadzą klamki, skrzynki pocztowej lub ogrodzenia.

Wizyta Siudej Baby w domu. Dlaczego panny chcą być wysmarowane sadzą?

Przekroczenie progu oznacza rozpoczęcie wesołego występu. Krakowiacy śpiewają wielkanocne pieśni, potrząsając brzękadłami i ciągniętym wózkiem. W trakcie utworu pada pytanie o główną bohaterkę obrzędu, która natychmiast wkracza do akcji. Siuda Baba wspierana przez Cygana brudzi sadzą twarze i ręce domowników, ale jej głównym celem pozostają młode, wolne dziewczęta. Według ludowych wierzeń panna naznaczona czarnym pyłem niezwykle szybko znajdzie męża i weźmie ślub. Z tego względu wiele kobiet chętnie poddaje się brudnemu rytuałowi, traktując całe zajście jako doskonałą wróżbę matrymonialną.

Zakończenie wizyty wiąże się z wręczeniem gościom zapłaty. Gospodarze dziękują za odwiedziny, przekazując świąteczne przysmaki oraz wrzucając drobne monety do wózka. Zabawa trwa zazwyczaj do późnych godzin wieczornych. Pochodowi nieustannie towarzyszą zaciekawione dzieci i dorośli, głośno skandując ludowe rymowanki. Ten niezwykle archaiczny, ale wciąż popularny zwyczaj buduje lokalną tożsamość i stanowi doskonały dowód na bogactwo polskiej kultury ludowej.

