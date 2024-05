i Autor: Anita Leszaj

Pomysł na jednodniową wycieczkę

Skamieniałe miasto w Ciężkowicach poleca się na weekend

Rezerwat "Skamieniałe miasto" w Ciężkowicach, nieopodal Tarnowa to doskonały pomysł na jednodniową wycieczkę. Ciężkowice oferują cały wachlarz atrakcji, by miło spędzić czas, z dala od miejskiego zgiełku. To nie tylko rezerwat z imponującymi formami skalnymi, ale także, od niedawna, ścieżka w koronach drzew, oddalona zaledwie 2,5 kilometra od centrum miasteczka i piękny park zdrojowy.