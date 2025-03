i Autor: Jacek Kozioł/SUPER EXPRESS

To się nie mieści w głowie

Skandal w Auschwitz. 17-latek z Izraela salutował na tle bramy obozu koncentracyjnego

Małopolska policja poinformowała o skandalu, do którego doszło na terenie Muzeum Auschwitz. Strażnicy muzealni ujęli, a następnie przekazali mundurowym 17-latka z Izraela. Na tle bramy z napisem "Arbeit Macht Frei" wykonał on gest będący hitlerowskim pozdrowieniem. Nastolatek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Nałożono na niego karę grzywny.