Przerażająca śmierć studenta AGH w Krakowie. Zginął na miejscu

Nie żyje student AGH w Krakowie

Jak podaje Interia, tragedia rozegrała się we wtorek, 28 lutego w budynku AGH przy ul. Mickiewicza. Student Akademii miał spaść z wysokości piątego piętra. - Na miejsce wezwano służby ratunkowe i policję. Na miejscu trwała reanimacja, ale nie udało się go uratować - powiedział w rozmowie z Interią oficer prasowy KMP w Krakowie podkom. Piotr Szpiech. Wedle wstępnych ustaleń do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Akademia Górnicz-Hutnicza w Krakowie potwierdziła, że ofiarą zdarzenia jest student. - Z wielkim smutkiem przekazujemy, że dzisiaj na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w jednym z budynków doszło do zdarzania, w wyniku którego śmierć poniósł student AGH. Odpowiednie służby przeprowadziły na miejscu zdarzenia czynności. Innych informacji na ten moment nie przekazujemy - powiedziała Anna Żmuda-Muszyńska.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

