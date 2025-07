Śmiertelne pobicie w Krakowie. Zginął młody mężczyzna. Kim był 34-latek?

Niepokojące informacje z Krakowa. 34-letni mężczyzna zmarł w szpitalu po brutalnym pobiciu. "Gazeta Krakowska" opisuje, że do zdarzenia doszło na początku czerwca w samym sercu miasta, ale sprawa dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Śledczy nie zdradzają tożsamości ofiary, nieoficjalne ustalenia wskazują na to, że zginął zawodowy żołnierz. Dwie osoby zostały zatrzymane i trafiły do aresztu.

