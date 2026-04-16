Zderzenie osobówki z ciężarówką. Poszkodowanego nie udało się uratować

Adrian Teliszewski
2026-04-16 14:57

Na ulicy Ustup w Zakopanem doszło do tragicznego w skutkach zderzenia samochodu osobowego z potężną ciężarówką. W wyniku dramatycznego zdarzenia jedna osoba odniosła poważne obrażenia. Mimo błyskawicznej reakcji służb i transportu ranniego do szpitala, życia mężczyzny niestety nie udało się ocalić.

Potworna kraksa osobówki z ciężarówką. Nie żyje poszkodowany mężczyzna
Zderzenie osobówki z ciężarówką w Zakopanem na ulicy Ustup

W czwartek 16 kwietnia dokładnie o godzinie 9:56 do oficera dyżurnego zakopiańskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęła informacja o zdarzeniu drogowym. Na ulicy Ustup doszło do dramatycznego zderzenia pojazdu osobowego z samochodem ciężarowym, co wymagało natychmiastowej interwencji. Zgłoszenie błyskawicznie postawiło na równe nogi lokalne służby ratunkowe, które bezzwłocznie ruszyły na pomoc uczestnikom kraksy.

Wstępne komunikaty przekazane strażakom jednoznacznie sugerowały bardzo poważne skutki zajścia oraz informowały o jednej osobie, która ucierpiała w wyniku zderzenia. Do działań ratunkowych i zabezpieczenia niebezpiecznego terenu błyskawicznie zadysponowano specjalistyczny zastęp GBA-Rt Man z miejscowej jednostki straży pożarnej.

Akcja ratunkowa po wypadku. Kierowca zmarł w zakopiańskim szpitalu

Ratownicy po dotarciu na miejsce tragedii natychmiast rozpoczęli skomplikowaną akcję. Strażacy skupili się na zabezpieczeniu rozbitych pojazdów przed pożarem oraz na pilnym udzieleniu kwalifikowanej pomocy medycznej ciężko rannemu uczestnikowi kraksy. Poszkodowany mężczyzna w stanie krytycznym został szybko przetransportowany do miejscowej placówki medycznej, jednak z powodu niezwykle rozległych urazów zmarł. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności wypadku.

WYPADEK ŚMIERTELNY
ZAKOPANE