Z jakiego kraju pochodzą marki samochodów? Sprawdź swoją wiedzę

Jeśli motoryzacja to twoja pasja, to nie mogłeś lepiej trafić. Przygotowaliśmy specjalny quiz wiedzy na temat poszczególnych marek samochodów. Jesteś pewny, w jakim kraju wyprodukowano modele aut RAM? Uważasz, że historia samochodów nie ma przed tobą tajemnic i nawet o szóstej rano jesteś w stanie powiedzieć, w jakim mieście wyprodukowano pierwszy model Chevroleta? Jeśli tak, to koniecznie musisz sprawdzić się w naszym quizie, który idealnie zweryfikuje twoją wiedzę motoryzacyjną. Jesteś gotowy? No to startujemy!

Sprawdź swoją wiedzę motoryzacyjną. Z jakiego kraju pochodzą dane marki samochodów? [QUIZ] Pytanie 1 z 11 Fiat to marka: Włoska Hiszpańska Brytyjska Dalej