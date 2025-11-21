Srogi atak zimy już się zaczął! Spadnie nawet pół metra śniegu [ZDJĘCIA]

W piątek (21 listopada 2025 r.) ze srogim atakiem zimy mierzą się m.in. Małopolska, Podkarpacie i Lubelszczyzna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia drugiego stopnia.

W górach spadnie nawet pół metra śniegu! Weekend również nie będzie wolny od zimowych akcentów. Lokalnie temperatury spadną nawet do -10 stopni Celsjusza!

Szczegóły prognozy i alertów oraz zdjęcia z ataku zimy przekazujemy na se.pl.

Atak zimy już trwa

Śnieżnie i ślisko na drogach. Ciepłe kurtki oraz płaszcze, odśnieżarki i łopaty poszły w ruch. Taki wygląda piątkowy klimat na południu kraju. Na Podhale nie ma co jechać bez zimowych opon. Na Zakopiance kierowcy mierzą się z poważnymi utrudnieniami po tym, jak cztery tiry utknęły w rowie. W Krakowie pogoda wymaga od kierowców wzmożonej koncentracji i zdjęcia nogi z gazu. Potwierdzają się szczegółowe prognozy synoptyczne IMGW.

- W dzień na południowym wschodzie Polski zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 15 cm, na południu Małopolski i Podkarpacia do 25 cm. Opady śniegu miejscami będą ograniczać widzialność do około 500 metrów - podali eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z piątkowego ataku zimy.

Ostrzeżenia IMGW: Nawet pół metra śniegu!

W piątek IMGW opublikował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw:

podkarpackiego

małopolskiego

lubelskiego

- Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 25 cm do 35 cm, w górach od 35 cm do 50 cm. Najbardziej intensywne opady wystąpią w piątek - zaznaczają synoptycy z IMGW. Uwaga - TOPR ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach.

W prognozie ostrzeżeń widać intensywne śniegu i opady marznące dla województwa świętokrzyskiego, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Mazowsza. W trakcie weekendu drogi będą oblodzone. Niewykluczone są żółte alerty dla północnej Polski, w tym województwa pomorskiego. W rejonach podgórskich noce będą mroźne - termometry pokażą nawet -7 stopni Celsjusza. W ciągu dnia, w rejonach podgórskich Karpat odnotujemy -5 stopni. W najcieplejszym momencie weekendu temperatury nie przekroczą 3 stopni na plusie.

Zalecamy szczególną ostrożność oraz obserwowanie ostrzeżeń Instytutu i lokalnych komunikatów meteo. Na ulice miast z pewnością wyjedzie sprzęt do odśnieżania, co może powodować lokalne zatory. Weekendowe prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".