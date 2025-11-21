Srogi atak zimy już się zaczął! Spadnie nawet pół metra śniegu [ZDJĘCIA]

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-21 9:37

Małopolska, Podkarpacie i Lubelszczyzna już mierzą się z atakiem zimy, a to dopiero początek. Intensywne opady śniegu znalazły się w prognozach na kolejne godziny. Może spaść nawet pół metra białego puchu! Mamy pierwsze zdjęcia, pokazujące zimowy krajobraz w Polsce. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia od IMGW.

  • W piątek (21 listopada 2025 r.) ze srogim atakiem zimy mierzą się m.in. Małopolska, Podkarpacie i Lubelszczyzna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia drugiego stopnia.
  • W górach spadnie nawet pół metra śniegu! Weekend również nie będzie wolny od zimowych akcentów. Lokalnie temperatury spadną nawet do -10 stopni Celsjusza!
  • Szczegóły prognozy i alertów oraz zdjęcia z ataku zimy przekazujemy na se.pl.

Atak zimy już trwa

Śnieżnie i ślisko na drogach. Ciepłe kurtki oraz płaszcze, odśnieżarki i łopaty poszły w ruch. Taki wygląda piątkowy klimat na południu kraju. Na Podhale nie ma co jechać bez zimowych opon. Na Zakopiance kierowcy mierzą się z poważnymi utrudnieniami po tym, jak cztery tiry utknęły w rowie. W Krakowie pogoda wymaga od kierowców wzmożonej koncentracji i zdjęcia nogi z gazu. Potwierdzają się szczegółowe prognozy synoptyczne IMGW. 

- W dzień na południowym wschodzie Polski zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 15 cm, na południu Małopolski i Podkarpacia do 25 cm. Opady śniegu miejscami będą ograniczać widzialność do około 500 metrów - podali eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z piątkowego ataku zimy.

Atak zimy w Polsce. Tutaj zrobiło się biało
27 zdjęć

Ostrzeżenia IMGW: Nawet pół metra śniegu!

W piątek IMGW opublikował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw:

  • podkarpackiego
  • małopolskiego
  • lubelskiego

- Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 25 cm do 35 cm, w górach od 35 cm do 50 cm. Najbardziej intensywne opady wystąpią w piątek - zaznaczają synoptycy z IMGW. Uwaga - TOPR ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach.

W prognozie ostrzeżeń widać intensywne śniegu i opady marznące dla województwa świętokrzyskiego, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Mazowsza. W trakcie weekendu drogi będą oblodzone. Niewykluczone są żółte alerty dla północnej Polski, w tym województwa pomorskiego. W rejonach podgórskich noce będą mroźne - termometry pokażą nawet -7 stopni Celsjusza. W ciągu dnia, w rejonach podgórskich Karpat odnotujemy -5 stopni. W najcieplejszym momencie weekendu temperatury nie przekroczą 3 stopni na plusie.

Zalecamy szczególną ostrożność oraz obserwowanie ostrzeżeń Instytutu i lokalnych komunikatów meteo. Na ulice miast z pewnością wyjedzie sprzęt do odśnieżania, co może powodować lokalne zatory. Weekendowe prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

Polecany artykuł:

Fala chłodu nad Polską. Wiemy, kiedy zrobi się cieplej. Padła konkretna data
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ATAK ZIMY
OPADY ŚNIEGU
PROGNOZA IMGW