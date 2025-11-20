Nieoczekiwana zmiana w pogodzie na święta. A już było tak dobrze

Prognoza pogody na Boże Narodzenie ze śniegiem i mrozem? Długo taki przekaz dominował w analizach meteorologów. Tymczasem rzeczywistość może okazać się brutalną dla zwolenników "białych świąt". Mamy wyraźną zmianę!

Boże Narodzenie ze śniegiem i mrozem? Długo taki przekaz dominował w analizach meteorologów. Tymczasem rzeczywistość może okazać się brutalną dla zwolenników "białych świąt". Mamy wyraźną zmianę! Wigilia, 25 i 26 grudnia z temperaturami wyraźnie powyżej zera to obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Sprawdzamy mapy na se.pl.

Specjalistyczne modele również pokazują zwrot akcji. Wystarczy spojrzeć na kolory i towarzyszące im liczby.

Pogoda na Święta Bożego Narodzenia 2025

W pierwszej połowie listopada prognozy długoterminowe na Boże Narodzenie 2025 wyglądały zupełnie inaczej. Sporo opadów śniegu, -2 stopnie Celsjusza na nizinach w Wigilię, dominacja zimy - ten scenariusz zostaje wyparty przez nowe analizy. Tradycyjnie w takich przypadkach Polacy podzielą się na dwa obozy - zwolennicy białego puchu i mrozu będą rozczarowani, natomiast pozostali wręcz przeciwnie. Model ECMWF, który przeanalizowali meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje na temperatury powyżej normy wieloletniej. Wyjątkami są tylko krańce południowe i zachodnie. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem nadal pojawiają się w prognozach na 24, 25 i 26 grudnia, ale przy takich wartościach, śnieg nie ma szans na dłuższe utrzymanie się na drogach.

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na Boże Narodzenie, spójrzcie na 52. tydzień

Końcówka roku na plusie

Zimowe akcenty pojawiły się już na nizinach. W drugiej połowie listopada termometry pokazały nawet -8 stopni Celsjusza. Mówimy tutaj rzecz jasna o porach nocnych. Wielu spodziewało się, że to zapowiedź zimowego grudnia. Tymczasem prognozy na dwunasty miesiąc roku wyraźnie się zmieniły. Termometry pokażą wartości, do których najzwyczajniej w świecie powinniśmy być przyzwyczajeni, a gorzej będzie w ostatnim tygodniu listopada. W takich przypadkach zawsze zaznaczamy, że prognozy mogą ulec zmianom, ale na ten moment spokojnie można stwierdzić, że białe święta oddalają się od Polaków. Ku pokrzepieniu wielbicieli zimy, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami, która będzie prawdziwym wspomnień czarem.