Stanął przed policjantami i zaczął machać przyrodzeniem. Później stało się to

Szokujący incydent

Szokujący incydent podczas kontroli drogowej w Niepołomicach (pow. wielicki). Mundurowi zatrzymali mercedesa, którego kierująca popełniła wykroczenie drogowe. Nagle do akcji wkroczył mąż kobiety. Nie dość, że zachowywał się wulgarnie i agresywnie w stosunku do policjantów, to jeszcze zdjął spodnie oraz bieliznę!