Spis treści

Catering świąteczny 2024. Czy zamówienie gotowych potraw to dobry pomysł?

Co roku w wielu polskich domach w połowie grudnia gospodynie i gospodarze wpadają w iście świąteczny szał gotowania potraw na święta. Lepienie pierogów, pieczenie makowca, dekorowanie pierników i szykowanie innych dań to dla części osób sama przyjemność, lecz znajdą się i tacy, dla których owe czynności są największą zmorą! To najczęściej właśnie te osoby decydują się na cateringi świąteczne. Czy to dobry wybór? W tej kwestii można polemizować, bowiem jeśli ktoś jest zapracowany i nie ma czasu, zakup gotowych dań to świetne rozwiązanie. Jeśli jednak masz czas, wówczas bez wątpienia w ramach oszczędności warto spróbować przygotować kolację wigilijną samodzielnie.

Catering na święta od Ewy Wachowicz. Ile kosztują wigilijne potrawy?

Jeśli należysz do osób, które nie chcą szykować kolacji wigilijnej samodzielnie, być może pomyśl nad cateringiem od słynnej restauratorki Ewy Wachowicz. Okazuje się, że i ona podobnie jak Magda Gessler oferuje zakup świątecznych dań. Potrawy będą pochodziły z krakowskiej restauracji Zalipianki, której Wachowicz jest właścicielką. W tegorocznej ofercie znalazły się kultowe polskie przysmaki, np. zupa grzybowa, pierogi czy makowiec. Co jednak z ceną?

Ceny cateringu Ewy Wachowicz

Ewa Wachowicz i jej krakowska restauracja Zalipianki proponują swoim klientom wiele świątecznych dań, w tym m.in. wspomnianą powyżej zupę grzybową, której koszt to 40 zł za litr. Jeśli mowa o deserach, to tutaj możemy wybrać np. sernik z lukrem cytrynowym i bakaliami za 180 zł lub 100 zł za pół porcji.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie ceny innych dań z cateringu Ewy Wachowicz.