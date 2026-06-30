Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu od początku 2026 roku przeprowadziła 17 interwencji w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu, głównie w sprawie opieki nad zwierzętami. Od 20 marca 2026 roku prowadzone jest także dochodzenie dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami.

Schronisko pozostaje pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii, a od 29 czerwca br. trwają oględziny z udziałem policji i weterynarza. Dotychczasowe czynności nie potwierdziły informacji o zbyt wysokiej temperaturze czy padniętych zwierzętach.

Właściciele schroniska wdrożyli rozwiązania poprawiające dobrostan zwierząt podczas upałów, m.in. montaż wentylatorów, system zraszaczy i zapewnienie stałego dostępu do wody. Policja apeluje o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji.

Interwencje w schronisku w Nowym Targu. Co wykazały kontrole?

Sytuacja zwierząt w nowotarskim schronisku znów wzbudza emocje. Jak informuje policja, od początku 2026 roku policjanci przeprowadzili 17 interwencji związanych z funkcjonowaniem azylu w Nowym Targu. Te liczne zgłoszenia dotyczyły głównie kwestii związanych ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami. Schronisko w Nowym Targu pozostaje pod stałym i rygorystycznym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii, który zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii prowadzi regularne kontrole. Od 29 czerwca br. na terenie placówki prowadzone są szczegółowe oględziny z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, technika kryminalistyki, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz osoby, która zgłosiła nieprawidłowości.

Z informacji mundurowych wynika, że wbrew alarmującym doniesieniom, dotychczasowe czynności prowadzone przez służby nie potwierdziły informacji o zbyt wysokiej temperaturze panującej w boksach ani o padniętych zwierzętach. Co więcej, właściciele schroniska w Nowym Targu podjęli aktywne kroki w celu poprawy warunków dla podopiecznych, zwłaszcza w obliczu panujących upałów. Wdrożono szereg rozwiązań mających poprawić dobrostan zwierząt, takich jak: montaż wentylatorów, system zraszaczy, a także regularne zraszanie dachów kojców w celu obniżenia ich temperatury. Zwierzęta mają zapewniony stały dostęp do świeżej wody pitnej, a dodatkowe miski z wodą umożliwiają im schładzanie organizmu.

Policja apeluje o nierozpowszechnianie fake newsów

Odnosząc się do sprawy policja wydała komunikat, w którym opisano działania, jakie zostały podjęte w schronisku. Mundurowi zaapelowali też o powstrzymanie się przed powielaniem niesprawdzonych, często nieprawdziwych informacji.

- Informujemy, że w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu prowadzone jest dochodzenie wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego 20 marca 2026 roku, dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Postepowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a wszystkie okoliczności sprawy są szczegółowo i obiektywnie wyjaśniane. APELUJEMY o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji i powstrzymanie się od ich rozpowszechniania ponieważ wprowadzają one w błąd opinię publiczną. Jednocześnie informujemy, że Policja każdorazowo reaguje na każde zgłoszenie - czytamy w komunikacie mundurowych.

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