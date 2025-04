We wtorek (29 kwietnia) w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim 35-letni pacjent zaatakował nożem lekarza ortopedę Tomasza Soleckiego. Mimo natychmiastowej interwencji i wysiłków personelu medycznego, lekarz zmarł. Okoliczności tej tragedii wywołały falę oburzenia i smutku w całym kraju.

W odpowiedzi na szokujące wydarzenie, Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do wszystkich szpitali w Polsce o uczczenie pamięci zamordowanego lekarza minutą ciszy. Ten symboliczny gest ma być wyrazem jedności i solidarności środowiska medycznego w obliczu bulwersującego aktu przemocy.

Czarne wstążki symbolem żałoby i sprzeciwu

Samorząd lekarski zwrócił się również do wszystkich pracowników ochrony zdrowia oraz samorządów zawodowych zrzeszających poszczególne grupy zawodowe medyków o przypięcie czarnej wstążki do ubioru służbowego. Jak podkreśla NRL, jest to forma uczczenia pamięci, wyrażenie solidarności z rodziną, bliskimi i współpracownikami zmarłego lekarza oraz sprzeciwu wobec agresji w stosunku do osób niosących pomoc pacjentom.

Msza za doktora Tomasza

W środę, 30 kwietnia o godz. 11.00 w kaplicy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie sprawowana będzie msza św. za duszę zamordowanego dr. Tomasza Soleckiego.

- Został odebrany światu w sposób brutalny i niesprawiedliwy, podczas pełnienia obowiązków służbowych, podczas udzielania pomocy pacjentom. Trudno znaleźć słowa, które oddadzą emocje, jakie w tej chwili odczuwamy — jako współpracownicy, przyjaciele, a przede wszystkim jako ludzie. Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi Tomka. Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu - pożegnali zmarłego medyka pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego.

