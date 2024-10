i Autor: Mach240390, wikimedia commons

Szykują się utrudnienia na moście Dębnickim. Będą zmiany w ruchu

Od soboty, 20 października do wtorku, 22 października kierowcy przejeżdżający przez most Dębnicki muszą liczyć się z niemałymi utrudnieniami. Na trasie dojdzie bowiem do sporych zmian w ruchu. Ich powodem będzie zajęcie pasa drogowego przez podmiot prywatny. Z naszego artykułu dowiesz się, jak wygląda harmonogram zapowiadanych zmian i jak będzie można dostać się w stronę Nowego Kleparza.