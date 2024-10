Zainteresowanie Arabów Podhalem nie skończyło się wraz z końcem lata. Liczbą rezerwacji na sezon zimowy, pochodzących z Bliskiego Wschodu, zaskoczeni są nawet przedsiębiorcy turystyczni z Zakopanego. Co ciekawe, Arabowie planują pobyt pod Giewontem zwłaszcza w drugiej połowie grudnia, czyli w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne wieczerze wigilijne w Zakopanem mogą więc przybrać niespotykanego dotąd, katolicko-muzułmańskiego charakteru.

O ile zwiększony napływ turystów z Półwyspu Arabskiego w okresie wakacji nas nie zaskoczył, to zainteresowanie naszym kierunkiem ze strony arabskich gości na okres zimowy już tak. Jeszcze wczesną wiosną było radykalne zaprzeczenie próby budowania tego segmentu turystyki na okres zimowy. Niektórzy wręcz argumentowali, że Arabowie to nie narciarze i nie będą do nas przyjeżdżali zimą, dlatego nie wiązaliśmy z tym planów biznesowych. Teraz jednak arabskie linie lotnicze zrobiły dość dla nas zaskakujący ruch zwiększając siatkę lotów na krakowskie lotnisko. Hotelarze donoszą, że mogą to być bardzo eklektyczne święta, bo będą z muzułmanami przy katolickich stołach wigilijnych. Oni są ciekawi, jak takie święta u nas wyglądają, a w szczególności w absolutnie dla nich abstrakcyjnej tradycji, w miejscu, w które postrzegane jest jako ultra tradycyjne, gdzie celebracja świąt jest bardzo bogata i tradycyjna. W związku z tym będzie to efekt turystyki poznawczej, odkrywczej - powiedział w rozmowie z PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.