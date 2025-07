Ta część Polski jest zagrożona. "Dalsze wzrosty stanu wód"

Nie ma przekroczeń stanów alarmowych na rzekach w Polsce. Ale w tej części kraju sytuacja może się pogorszyć

Trwają ulewy w Polsce i wielu obawia się podtopień, nawałnic i powodzi. Czy będzie powódź w Polsce? Jeśli wierzyć przedstawicielom Wód Polskich i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sytuacja jest rozwojowa, ale na razie nie jest bardzo źle. Deszcz ma słabnąć i obecnie przekroczeń stanów alarmowych na rzekach nie ma, ale poziom wody może wzrosnąć w pewnej części kraju wskazanej przez IMiGW. Co dokładnie przekazano dziś na konferencji prasowej dotyczącej ulew w Polsce?

Prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz: w rejonach górskich i podgórskich może dochodzić do podtopień

Prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz zapewniał, że rezerwy powodziowe w zbiornikach nadal są: "Piętrzenie dotyczy zbiorników, gdzie wystąpiły opady, czyli kaskady Soły (Tresna, Porąbka, Świnna Poręba, Dobczyce i Dunajec). Nadal są rezerwy powyżej 100 proc. i powinny w zupełności wystarczyć na ten opad". Jednak jak podkreślił, w rejonach górskich i podgórskich może dochodzić do podtopień. Uspokajał, mówiąc, że nie doszło do przerwania wałów przeciwpowodziowych ani do przelania się wody przez wały.

"Spodziewane są dalsze wzrosty stanu wody w południowej części Polski"

Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju dr Paweł Przygrodzki mówił, że zanotowano wzrosty stanu wody w rzekach na południu województwa małopolskiego, śląskiego i w centrum kraju. "Nie notujemy przekroczeń stanów alarmowych na rzekach. Stan ostrzegawczy jest przekroczony na siedmiu stacjach, głównie na górnych odcinkach karpackich dopływów Wisły", mówił, podkreślając jednocześnie, że kluczowe jest najbliższe 48 godzin. "Spodziewane są dalsze wzrosty stanu wody w południowej części Polski" – powiedział dr Paweł Przygrodzki.

Sonda Czy uważasz, że państwo jest dobrze przygotowane na walkę ze skutkami powodzi? Tak, działania służb są profesjonalne i skoordynowane Częściowo – przygotowanie jest nierówne, wiele zależy od regionu Nie, powtarzają się błędy z przeszłości

Quiz geograficzny. Miasta w Polsce na literę "P". Dasz radę? Pytanie 1 z 10 Restauracja w tym mieście została uznana przez międzynarodowe jury za najlepszą pizzerię neapolitańską świata. Chodzi o... Poznań Pabianice Piaseczno Następne pytanie