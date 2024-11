Ta ekspresówka odmieni życie kierowców w całej Polsce. Znamy datę otwarcia!

To pierwsza ślizgawka w mieście

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oficjalnie ogłosiła, że nowy odcinek drogi ekspresowej S7 zostanie oddany do użytku 23 grudnia 2024 roku. To niezwykle ważne wydarzenie dla kierowców, którzy od lat czekają na możliwość wygodnej podróży dwupasmową trasą z Krakowa do Warszawy. Oddanie tego fragmentu oznacza również zakończenie kluczowej części budowy ekspresówki na terenie Małopolski.

Budowa odcinka S7 z Krakowa do Widomej obejmuje dwa zupełnie różne fragmenty. Pierwszy, o długości 11,2 km, przebiega przez tereny wiejskie i rolnicze, łącząc Widomą z węzłem Mistrzejowice. Drugi fragment, liczący 7,1 km, przebiega przez gęsto zurbanizowany teren Krakowa, w tym dzielnicę Nowa Huta. Tutaj trasa będzie posiadała aż trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Budowa tego odcinka była szczególnie wymagająca ze względu na konieczność przeprojektowania infrastruktury miejskiej. Trasa w tym miejscu biegnie m.in. ponadkilometrową estakadą.

Oddanie odcinka S7 to nie jedyna dobra wiadomość dla kierowców. Tego samego dnia do użytku ma zostać oddana Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Obwodnica połączy węzeł Modlnica z węzłem Kraków Mistrzejowice, zamykając ring wokół Krakowa. Obie trasy – S7 oraz obwodnica – będą połączone tymczasowym łącznikiem do czasu ukończenia węzła Mistrzejowice, który ma być gotowy w 2026 roku.

Budowa odcinka Widoma–Kraków to część większej inwestycji o wartości ponad 1,8 mld zł, realizowanej przez konsorcjum Gülermak i Mosty Łódź. Wsparcie finansowe zapewniły środki z Unii Europejskiej, w tym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

Po zakończeniu budowy kierowcy będą mogli liczyć na szybsze i bezpieczniejsze podróże, a Małopolska zyska kluczową infrastrukturę drogową, która odciąży ruch lokalny i międzymiastowy. To inwestycja, która odmieni życie kierowców nie tylko w regionie, ale w całej Polsce.

