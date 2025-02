Tajemnicze zniknięcie studentki. Wyprowadziła się z akademika i przepadła

Najlepsze miejsca na pielgrzymkę. W tych lokalizacjach roi się do wiernych!

Studentka opuściła akademik i przepadła bez wieści

Katarzyna Koczot, 20 stycznia wyprowadziła się z akademika przy ul. Armii Krajowej 9a, nie informując bliskich, dokąd się udaje i do chwili obecnej nie powróciła do domu. Ostatni raz kontaktowała się z rodziną 24 styczni. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Do apelu dołącza rodzina.

Rysopis 22-latki:

wzrost 164 cm,

szczupła budowa ciała,

włosy długie kręcone, ciemne

oczy brązowe,

blizna na czole o długości ok. 1 cm

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-913 lub pod numer alarmowy 112.

