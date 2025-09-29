Kraków Airport ostrzega przed oszustwami związanymi z fałszywymi ofertami płatnej usługi FAST TRACK (priorytetowego przejścia do kontroli bezpieczeństwa).

Usługa FAST TRACK przysługuje tylko określonym grupom pasażerów.

Lotnisko apeluje do pasażerów o przybycie na lotnisko co najmniej 2 godziny przed planowaną godziną odlotu, niezależnie od tego, czy podróżują z bagażem rejestrowanym, czy podręcznym.

Oszustwa na krakowskim lotnisku. Władze portu ostrzegają podróżnych

Problem oszustw na lotniskach nie jest niczym nowym, jednak metody stosowane przez naciągaczy stale ewoluują. Tym razem na celowniku znaleźli się pasażerowie portu lotniczego w Krakowie-Balicach. Jak informują władze lotniska, na jego terenie pojawiły się osoby, które oferują odpłatne skorzystanie z usługi Fast Track. Ma ona rzekomo gwarantować szybsze przejście przez bramki kontroli bezpieczeństwa, co jest szczególnie kuszące w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Niestety, jest to próba wyłudzenia pieniędzy.

Władze lotniska w oficjalnym komunikacie stanowczo zaprzeczają, by taka usługa była dostępna w sprzedaży.

- W związku z powtarzającymi się przypadkami prób oszustwa polegających na oferowaniu odpłatnej usługi FAST TRACK (priorytetowego przejścia do Punktu Kontroli Bezpieczeństwa), informujemy, że Kraków Airport nie oferuje możliwości wykupienia usługi FAST TRACK – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie portu.

Jedynym wiarygodnym źródłem informacji na temat wszystkich usług dostępnych na lotnisku jest jego oficjalna strona internetowa Kraków Airport. Pasażerowie, którzy spotkają się z taką „ofertą”, powinni zachować czujność i nie wdawać się w żadne transakcje z podejrzanymi osobami.

Kto może skorzystać z usługi Fast Track?

Zgodnie z informacjami Kraków Airport, na krakowskim lotnisku z usługi Fast Track mogą korzystać tylko określone grupy pasażerów:

pasażerowie klasy First i Business,

posiadacze kart: Star Alliance HON Circle & Gold Senator / One World Emerald & Sapphire / Sky Team Elite Plus (dotyczy rejsów przewoźników zrzeszonych w powyższych aliansach),

uczestnicy Kraków Airport Loyalty Prestige,

pasażerowie linii Finnair, posiadający kart Finnair Plus Platinum Lumo, Platinum, Gold, Silver,

pasażerowie linii Ryanair, którzy wykupili lot w taryfie Flexi Plus,

pasażerowie linii EasyJet, którzy posiadają kartę easyJet plus dodaną do karty pokładowej,

pasażerowie linii Luxair, którzy posiadają usługę "Fast Lane Access" lub kartę HON Circle, Gold lub Senator programu Miles&More,

pasażerowie linii FlyDubai, posiadający karty Skywards Gold/ Platinum,

IO - zaproszenie wydane przez linie lotniczą.

Jarmark Św. Michała w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.