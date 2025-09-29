Ponad 150 nowych miejsc pracy w Krakowie. Ryanair zainwestował krocie

30 września w Krakowie zostanie otwarte najnowocześniejsze w tej części Europy centrum treningowe linii lotniczych Ryanair.

Inwestycja kosztowała ponad 100 milionów euro (ok. 430 mln zł).

W centrum zostanie utworzonych ponad 150 nowych miejsc pracy.

Ważna inwestycja linii lotniczych Ryanair w Krakowie ma zostać otwarta we wtorek, 30 września. KRKnews podaje, że w uroczystości weźmie udział prezes irlandzkiego giganta Michael O’Leary. Sercem krakowskiego Centrum Symulatorowo-Treningowego będzie dziesięć innowacyjnych symulatorów lotu, które pozwolą na szkolenie pilotów, załóg pokładowych oraz mechaników lotniczych z całego kontynentu. Wśród nich znajdzie się osiem zaawansowanych symulatorów hydraulicznych oraz dwa stacjonarne. Co najważniejsze, to właśnie w Krakowie po raz pierwszy w Polsce zostaną zainstalowane symulatory najnowocześniejszych maszyn Boeing 737-8200 Gamechanger, które stanowią trzon floty Ryanaira. Potencjał szkoleniowy nowego ośrodka jest imponujący – miesięcznie ma on przygotowywać do pracy nawet 500 osób.

Inwestycja o wartości ponad 100 mln euro to nie tylko nowoczesny sprzęt, ale również konkretne korzyści dla lokalnego rynku pracy. Ryanair zapowiedział utworzenie ponad 150 nowych miejsc pracy, które będą przeznaczone dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Poszukiwani będą przede wszystkim instruktorzy pilotażu i obsługi pokładowej, a także eksperci od obsługi technicznej zaawansowanych symulatorów.

W Polsce Ryanair bazuje już ponad 40 samolotów. Irlandzka linia lotnicza zatrudnia w naszym kraju ponad 2500 osób.

