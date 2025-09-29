Ponad 150 nowych miejsc pracy w Krakowie. Ryanair zainwestował krocie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-29 9:29

We wtorek, 30 września, w Krakowie nastąpi otwarcie najnowocześniejszego w tej części Europy centrum treningowego linii lotniczych Ryanair. Inwestycja kosztowała ponad 100 milionów euro, co stanowi równowartość blisko 430 milionów złotych. Portal krknews.pl podaje, że w centrum zostanie stworzonych ponad 150 nowych miejsc pracy.

Ryanair

i

Autor: Pixabay.com Ryanair poszukuje 200 pracowników. Oferuje pracę na lotniskach w Krakowie i Katowicach
  • 30 września w Krakowie zostanie otwarte najnowocześniejsze w tej części Europy centrum treningowe linii lotniczych Ryanair.
  • Inwestycja kosztowała ponad 100 milionów euro (ok. 430 mln zł).
  • W centrum zostanie utworzonych ponad 150 nowych miejsc pracy.

Ryanair otwiera w Krakowie centrum treningowe. Ponad 150 miejsc pracy

Ważna inwestycja linii lotniczych Ryanair w Krakowie ma zostać otwarta we wtorek, 30 września. KRKnews podaje, że w uroczystości weźmie udział prezes irlandzkiego giganta Michael O’Leary. Sercem krakowskiego Centrum Symulatorowo-Treningowego będzie dziesięć innowacyjnych symulatorów lotu, które pozwolą na szkolenie pilotów, załóg pokładowych oraz mechaników lotniczych z całego kontynentu. Wśród nich znajdzie się osiem zaawansowanych symulatorów hydraulicznych oraz dwa stacjonarne. Co najważniejsze, to właśnie w Krakowie po raz pierwszy w Polsce zostaną zainstalowane symulatory najnowocześniejszych maszyn Boeing 737-8200 Gamechanger, które stanowią trzon floty Ryanaira. Potencjał szkoleniowy nowego ośrodka jest imponujący – miesięcznie ma on przygotowywać do pracy nawet 500 osób.

Inwestycja o wartości ponad 100 mln euro to nie tylko nowoczesny sprzęt, ale również konkretne korzyści dla lokalnego rynku pracy. Ryanair zapowiedział utworzenie ponad 150 nowych miejsc pracy, które będą przeznaczone dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Poszukiwani będą przede wszystkim instruktorzy pilotażu i obsługi pokładowej, a także eksperci od obsługi technicznej zaawansowanych symulatorów. 

Polecany artykuł:

Pracownicy kolejnej korporacji drżą o zatrudnienie. Nawet 800 etatów do likwida…

W Polsce Ryanair bazuje już ponad 40 samolotów. Irlandzka linia lotnicza zatrudnia w naszym kraju ponad 2500 osób.

Dziesięć zawodów przyszłości według AI. Pierwsze miejsce daje do myślenia

Urząd Pracy
11 zdjęć
Jarmark Św. Michała w Krakowie 
Sonda
Czy lubisz latać samolotem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYNEK PRACY
RYANAIR
INWESTYCJE KRAKÓW