Na koniec sierpnia stopa bezrobocia w Małopolsce wzrosła do 4,6 proc., co jest najwyższym poziomem od marca 2023 roku.

Najwyższym bezrobociem w Małopolsce tradycyjnie charakteryzuje się powiat dąbrowski.

Wzrost bezrobocia widać także w Krakowie, gdzie w ciągu roku stopa bezrobocia zwiększyła się z 2 do 2,5 proc.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informacje na temat bezrobocia. To niestety nie są dane, które dawałyby powody do zadowolenia. Na koniec sierpnia w Małopolsce stopa bezrobocia wyniosła 4,6 proc. To najwyższy wynik od marca 2023 r., a warto zaznaczyć, że sierpień jako miesiąc letni charakteryzuje się zazwyczaj niższym bezrobociem niż miesiące zimowe czy wczesnowiosenne.

- Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,6%, tym samym zwiększyła się zarówno w ujęciu rocznym (o 0,5 p. proc.), jak i w relacji do poprzedniego miesiąca (o 0,2 p. proc.). Tylko w trzech województwach (wielkopolskim, śląskim i mazowieckim) wskaźnik ten był niższy niż w województwie małopolskim. (...) W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. stopa bezrobocia zwiększyła się w 19 powiatach, w tym najbardziej w powiecie gorlickim (o 0,8 p. proc.) - informuje GUS w Krakowie.

Tegoroczny sierpień pod względem sytuacji na rynku pracy był najgorszy od 2021 r., gdy stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,9 proc. Spowolnienie gospodarcze widać nawet w Krakowie. W stolicy województwa stopa bezrobocia w ciągu roku urosła o jedną czwartą: z 2 do 2,5 proc. Warto jednak zaznaczyć, że bezrobocie w Małopolsce (4,6 proc.) pozostaje dużo niższe niż wynosi średnia ogólnokrajowa (5,5 proc.).

Stopa bezrobocia w Małopolsce. Dane dla poszczególnych powiatów

Mimo sporego wzrostu stopy bezrobocia, Kraków wciąż pozostaje w najkorzystniejsze sytuacji pod względem sytuacji na rynku pracy. W stolicy województwa bezrobocie ciągle jest najniższe. Tradycyjnie na szarym końcu zestawienia znajduje się powiat dąbrowski. To jedyny powiat w Małopolsce, w którym stopa bezrobocia przekracza 10 proc. Bezrobocie w poszczególnych powiatach:

Powiat bocheński 2,9 proc.

Powiat brzeski 5,2 proc.

Powiat chrzanowski 6,8 proc.

Powiat dąbrowski 11,8 proc.

Powiat gorlicki 6,9 proc.

Powiat krakowski 4,5 proc.

Powiat limanowski 7,5 proc.

Powiat miechowski 5,8 proc.

Powiat myślenicki 3,6 proc.

Powiat nowosądecki 7,8 proc.

Powiat nowotarski 4,9 proc.

Powiat olkuski 6,9 proc.

Powiat oświęcimski 5,2 proc.

Powiat proszowicki 6,4 proc.

Powiat suski 4,6 proc.

Powiat tarnowski 7,3 proc.

Powiat tatrzański 8,6 proc.

Powiat wadowicki 6,1 proc.

Powiat wielicki 4,0 proc.

Powiat m. Kraków 2,5 proc.

Powiat m. Nowy Sącz 4,0 proc.

Powiat m. Tarnów 4,9 proc.

