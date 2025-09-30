Tak wysokiego bezrobocia nie było od kilkunastu miesięcy. Eldorado kończy się nawet w Krakowie

Rynek pracy w Małopolsce przeżywa zadyszkę. Na koniec sierpnia stopa bezrobocia wyniosła 4,6 proc. i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w lipcu. Równocześnie jest to najwyższe bezrobocie odnotowane w województwie od marca 2023 r. Kryzys widać nawet w Krakowie, gdzie w ciągu roku stopa bezrobocia urosła z 2 do 2,5 proc.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informacje na temat bezrobocia. To niestety nie są dane, które dawałyby powody do zadowolenia. Na koniec sierpnia w Małopolsce stopa bezrobocia wyniosła 4,6 proc. To najwyższy wynik od marca 2023 r., a warto zaznaczyć, że sierpień jako miesiąc letni charakteryzuje się zazwyczaj niższym bezrobociem niż miesiące zimowe czy wczesnowiosenne. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,6%, tym samym zwiększyła się zarówno w ujęciu rocznym (o 0,5 p. proc.), jak i w relacji do poprzedniego miesiąca (o 0,2 p. proc.). Tylko w trzech województwach (wielkopolskim, śląskim i mazowieckim) wskaźnik ten był niższy niż w województwie małopolskim. (...) W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. stopa bezrobocia zwiększyła się w 19 powiatach, w tym najbardziej w powiecie gorlickim (o 0,8 p. proc.) - informuje GUS w Krakowie.

Tegoroczny sierpień pod względem sytuacji na rynku pracy był najgorszy od 2021 r., gdy stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,9 proc. Spowolnienie gospodarcze widać nawet w Krakowie. W stolicy województwa stopa bezrobocia w ciągu roku urosła o jedną czwartą: z 2 do 2,5 proc. Warto jednak zaznaczyć, że bezrobocie w Małopolsce (4,6 proc.) pozostaje dużo niższe niż wynosi średnia ogólnokrajowa (5,5 proc.). 

Stopa bezrobocia w Małopolsce. Dane dla poszczególnych powiatów

Mimo sporego wzrostu stopy bezrobocia, Kraków wciąż pozostaje w najkorzystniejsze sytuacji pod względem sytuacji na rynku pracy. W stolicy województwa bezrobocie ciągle jest najniższe. Tradycyjnie na szarym końcu zestawienia znajduje się powiat dąbrowski. To jedyny powiat w Małopolsce, w którym stopa bezrobocia przekracza 10 proc. Bezrobocie w poszczególnych powiatach:

  • Powiat bocheński 2,9 proc.
  • Powiat brzeski 5,2 proc.
  • Powiat chrzanowski 6,8 proc.
  • Powiat dąbrowski 11,8 proc.
  • Powiat gorlicki 6,9 proc.
  • Powiat krakowski 4,5 proc.
  • Powiat limanowski 7,5 proc.
  • Powiat miechowski 5,8 proc.
  • Powiat myślenicki 3,6 proc.
  • Powiat nowosądecki 7,8 proc.
  • Powiat nowotarski 4,9 proc.
  • Powiat olkuski 6,9 proc.
  • Powiat oświęcimski 5,2 proc.
  • Powiat proszowicki 6,4 proc.
  • Powiat suski 4,6 proc.
  • Powiat tarnowski 7,3 proc.
  • Powiat tatrzański 8,6 proc.
  • Powiat wadowicki 6,1 proc.
  • Powiat wielicki 4,0 proc.
  • Powiat m. Kraków 2,5 proc.
  • Powiat m. Nowy Sącz 4,0 proc.
  • Powiat m. Tarnów 4,9 proc.

