- Na koniec sierpnia stopa bezrobocia w Małopolsce wzrosła do 4,6 proc., co jest najwyższym poziomem od marca 2023 roku.
- Najwyższym bezrobociem w Małopolsce tradycyjnie charakteryzuje się powiat dąbrowski.
- Wzrost bezrobocia widać także w Krakowie, gdzie w ciągu roku stopa bezrobocia zwiększyła się z 2 do 2,5 proc.
Kryzys na rynku pracy w Małopolsce. Tak wysokiego bezrobocia nie było od kilkunastu miesięcy
Główny Urząd Statystyczny przedstawił informacje na temat bezrobocia. To niestety nie są dane, które dawałyby powody do zadowolenia. Na koniec sierpnia w Małopolsce stopa bezrobocia wyniosła 4,6 proc. To najwyższy wynik od marca 2023 r., a warto zaznaczyć, że sierpień jako miesiąc letni charakteryzuje się zazwyczaj niższym bezrobociem niż miesiące zimowe czy wczesnowiosenne.
- Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,6%, tym samym zwiększyła się zarówno w ujęciu rocznym (o 0,5 p. proc.), jak i w relacji do poprzedniego miesiąca (o 0,2 p. proc.). Tylko w trzech województwach (wielkopolskim, śląskim i mazowieckim) wskaźnik ten był niższy niż w województwie małopolskim. (...) W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. stopa bezrobocia zwiększyła się w 19 powiatach, w tym najbardziej w powiecie gorlickim (o 0,8 p. proc.) - informuje GUS w Krakowie.
Tegoroczny sierpień pod względem sytuacji na rynku pracy był najgorszy od 2021 r., gdy stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,9 proc. Spowolnienie gospodarcze widać nawet w Krakowie. W stolicy województwa stopa bezrobocia w ciągu roku urosła o jedną czwartą: z 2 do 2,5 proc. Warto jednak zaznaczyć, że bezrobocie w Małopolsce (4,6 proc.) pozostaje dużo niższe niż wynosi średnia ogólnokrajowa (5,5 proc.).
Stopa bezrobocia w Małopolsce. Dane dla poszczególnych powiatów
Mimo sporego wzrostu stopy bezrobocia, Kraków wciąż pozostaje w najkorzystniejsze sytuacji pod względem sytuacji na rynku pracy. W stolicy województwa bezrobocie ciągle jest najniższe. Tradycyjnie na szarym końcu zestawienia znajduje się powiat dąbrowski. To jedyny powiat w Małopolsce, w którym stopa bezrobocia przekracza 10 proc. Bezrobocie w poszczególnych powiatach:
- Powiat bocheński 2,9 proc.
- Powiat brzeski 5,2 proc.
- Powiat chrzanowski 6,8 proc.
- Powiat dąbrowski 11,8 proc.
- Powiat gorlicki 6,9 proc.
- Powiat krakowski 4,5 proc.
- Powiat limanowski 7,5 proc.
- Powiat miechowski 5,8 proc.
- Powiat myślenicki 3,6 proc.
- Powiat nowosądecki 7,8 proc.
- Powiat nowotarski 4,9 proc.
- Powiat olkuski 6,9 proc.
- Powiat oświęcimski 5,2 proc.
- Powiat proszowicki 6,4 proc.
- Powiat suski 4,6 proc.
- Powiat tarnowski 7,3 proc.
- Powiat tatrzański 8,6 proc.
- Powiat wadowicki 6,1 proc.
- Powiat wielicki 4,0 proc.
- Powiat m. Kraków 2,5 proc.
- Powiat m. Nowy Sącz 4,0 proc.
- Powiat m. Tarnów 4,9 proc.