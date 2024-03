Matura 2024: jaki jest próg zdawalności? Czy trzeba mieć 50 procent, by zdać maturę?

Zalipie to jedna z najbardziej magicznych wsi w Małopolsce. Leżąca w powiecie dąbrowskim, w gminie Olesno miejscowość swoim słowiańskim klimatem podobno zainspirowała twórców gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, którzy postanowili umieścić ją w wiedźmińskim świecie. Wieś Zalipie w trzeciej odsłonie komputerowych przygód „Białego Wilka” znajdziemy w środkowym Velen, na wschód od Kasztelu Wrońce. Cechą charakterystyczną wspomnianej wsi jest zwyczaj malowania chat kwiecistymi elementami, co również znajduje swoje odzwierciedlenie w grze. Jak podają Adam i Anna Bartosz, autorzy książki „Kolorowe Zalipie. Przewodnik” zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z końca XIX wieku, kiedy to mieszkanki wsi dekorowały wnętrza chałup kwiatami wykonywanymi z bibułki, ale także wycinankami i pająkami ze słomy. Obecnie na terenie wsi Zalipie znajduje się kilkadziesiąt malowanych domów. Zobaczcie malowniczą wieś Zalipie w galerii, którą przygotowaliśmy.