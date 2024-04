i Autor: Art Service / Super Express; Shutterstock

Wybory samorządowe

Temu klubowi kibicuje Miszalski. Kibice przechylili szalę na jego korzyść?

To Aleksander Miszalski będzie nowym prezydentem Krakowa. 43-latek niewielką różnicą głosów pokonał Łukasza Gibałę i to on zastąpi Jacka Majchrowskiego. Szalę na jego korzyść mogli przechylić kibice piłkarscy. Miszalski deklarował bowiem sympatię dla jednej z krakowskich drużyn. Bardziej powściągliwy w tej kwestii był Łukasz Gibała.