O śmiertelnym, nocnym wypadku poinformowali nas policjanci z KPP w Zakopanem. Ok. godziny 00:20, funkcjonariusze patrolujący ulicę Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem zauważyli rozbity samochód. Pojazd był poważnie uszkodzony po zderzeniu z drzewem. - Policjanci wydobyli kierowcę i podjęli czynności ratujące życie. Po chwili na miejsce dotarli strażacy i ratownicy. Niestety życia kierowcy nie udało się uratować - przekazuje oficer prasowy zakopiańskiej policji.

- Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem m-ki Skoda Octavia z woj. lubelskiego nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w drzewo, znajdujące się na poboczu. Na miejscu policjanci z udziałem prokuratora i biegłego przeprowadzili oględziny miejsca wypadku. Z polecenia prokuratora zwłoki zabezpieczono do dalszych badań, a pojazd odholowano na strzeżony parking - podaje asp. sztab. Roman Wieczorek z KPP w Zakopanem.

Policjanci wstępnie wykluczyli działanie osób trzecich. Stróże prawa weryfikują obecnie tożsamość kierowcy. Być może jest to właściciel rozbitego samochodu. - Czynności trwają i na ich obecnym etapie to jedyne informacje, jakie mogę przekazać - podsumowuje funkcjonariusz z Zakopanego. Apelujemy o ostrożność na drogach - dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca wypadku.