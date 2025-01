Wieś Czerna w gminie Krzeszowice (powiat krakowski) nie należy do największych, ale liczbą mieszkańców i tak przewyższa niektóre małopolskie miasta. W Czernej mieszka około 1100 osób. Miejscowość słynie z wpisanego do rejestru zabytków zespołu klasztornego karmelitów bosych, w skład którego wchodzą między innymi: kościół św. Eliasza oraz aż dwa sanktuaria: Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego.

Klasztor został zbudowany w 1629 r. dzięki fundacji Agnieszki z Tęczyńskich Firlejowej, wdowy po wojewodzie krakowskim Mikołaju Firleju. Powstał w pięknie położonej Dolinie Eliaszówki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa pochodzi od biblijnego proroka Eliasza, który jest również patronem kościoła wchodzącego w skład zespołu klasztornego. Świątynia została konsekrowana w 1644 r. Do 1805 r. klasztor karmelitów był objęty klauzurą, co oznacza, że wierni nie mogli tam wchodzić. Po wyłączeniu klauzury klasztor stał się centrum życia religijnego i zaczął ściągać w swoje progi rzesze pielgrzymów.

Ciekawa historia wiąże się ze zbudowanym przez pustelników mostem łączącym klasztor z pobliskimi wzgórzami. Przeprawa miała 18 metrów wysokości, 120 metrów długości i 9,5 metra szerokości. Została nazwana mostem anielskim, choć miejscowi szybko "przechrzcili" obiekt, nazywając go mostem diabelskim. Według legendy co roku odbywa się tam zjazd diabłów, w którym bierze udział sam Lucyfer. Towarzyszyć mają mu inni lokatorzy piekła, w tym Belzebub, a obradom przysłuchują się czarownice. Pod mostem ma się natomiast znajdować skarb złożony z cennych kruszców i diamentów.

W klasztorze mieszka ok. 700 nietoperzy

Legendą nie jest za to obecność w klasztorze nietoperzy. Obiekt stanowi schronienie dla ok. 450 nocków orzęsionych i ok. 250 podkowców małych. Są to gatunki objęte ścisłą ochroną. To oznacza, że nie wolno ich nawet filmować, fotografować i obserwować, jeśli prowadzi to do ich niepokojenia lub płoszenia. Nietoperze mają swój dom w piwnicy klasztoru, którego teren znajduje się na obszarze Natura 2000.

QUIZ. Małopolska gwara. Mówią tak w twoim regionie? Pytanie 1 z 10 1. Charakterystyczną odmianą polszczyzny używaną zwłaszcza w Krakowie i w okolicach jest gwara: krakowska małopolska krakusów Następne pytanie