Ksiądz Józef Stolarczyk był pierwszym proboszczem Zakopanego, legendarną postacią Podhala, która odegrała kluczową rolę w kształtowaniu lokalnej społeczności.

Był również wybitnym taternikiem i turystą, dokonującym znaczących wejść na tatrzańskie szczyty, m.in. pierwsze wejście na Baranie Rogi (1867) i ósme na Gerlach (1874), co przyniosło mu honorowe członkostwo w Towarzystwie Tatrzańskim w 1883 roku.

Na jego cześć nazwano wiele miejsc w Tatrach, m.in. Przełęcz Stolarczyka i Żleb Stolarczyka, a w Zakopanem istniało schronisko jego imienia.

Jak ksiądz Stolarczyk ujarzmił zbójców? Niezwykła misja w sercu Tatr!

Jego historia to opowieść o determinacji, charyzmie i wizji, która ukształtowała oblicze podhalańskiej wsi w połowie XIX wieku. Stolarczyk, pochodzący z prostej chłopskiej rodziny, od najmłodszych lat związany był z wartościami religijnymi. Po ukończeniu gimnazjum w Podolińcu na Spiszu i studiach teologicznych w Tarnowie, 28 sierpnia 1842 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po kilku latach posługi jako wikary, 6 stycznia 1848 roku objął stanowisko, które miało zdefiniować jego życie i historię regionu – został pierwszym proboszczem zakopiańskim. Jego misja w sercu Tatr okazała się wyzwaniem, które przekroczyło granice zwykłej posługi duszpasterskiej, czyniąc go legendą, której dziedzictwo trwa do dziś.

Przybycie księdza Józefa Stolarczyka do Zakopanego w połowie XIX wieku to początek fascynującej opowieści o zderzeniu wiary i cywilizacji z surową, nieokiełznaną kulturą góralską. Jak wspominał Kazimierz Przerwa-Tetmajer, współpraca z ówczesnymi mieszkańcami nie należała do łatwych: „Kiedy w Zakopanem pół wieku temu kościół wystawiono i kiedy Stolarczyk tam przybył, chłopi po mszy ściągali lampę wiszącą przed ołtarzem i fajki od niej zapalali. Zbójnicy zaś miejscowi zapowiadali proboszczowi swoje odwiedziny, które jednak szczęśliwie nie przyszły do skutku. Trzeba było takiego rozumu, jaki miał ten rubaszny i prosty, ale niepospolicie mądry ksiądz, aby powoli, wpół dzikich ludzi, których w dolinie pod Giewontem zastał, wszczepić jakieś pojęcia etyki chrześcijańskiej(...)”.

Ksiądz Stolarczyk, z niezwykłą intuicją i głębokim zrozumieniem mentalności górali, doskonale odnalazł się w tej rzeczywistości. Jego charyzma i umiejętność nawiązywania autentycznego kontaktu z ludźmi sprawiły, że szybko zdobył szacunek swoich parafian. Nie tylko zintegrował społeczność wokół kościoła, ale także zainicjował szereg kluczowych dla rozwoju regionu projektów. Dzięki jego staraniom rozbudowano drewniany kościół, a także rozpoczęto budowę murowanej świątyni. To on był inicjatorem powstania pierwszego cmentarza oraz pierwszej szkoły w Zakopanem, co miało fundamentalne znaczenie dla edukacji i kształtowania tożsamości lokalnej społeczności.

Ksiądz, który został legendą Tatr

Rola księdza Stolarczyka w historii taternictwa jest powszechnie uznawana przez badaczy, którzy podkreślają jego wybitny wkład w rozwój tej dziedziny. Do jego najważniejszych tatrzańskich osiągnięć zalicza się pierwsze wejście na Baranie Rogi w 1867 roku, ósme wejście na Gerlach w 1874 roku oraz trzecie wejście na Lodowy Szczyt. Te dokonania ugruntowały jego pozycję jako jednego z pionierów górskiej eksploracji. W dowód uznania dla jego zasług, w 1883 roku został mianowany honorowym członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego.

Dziedzictwo księdza Stolarczyka jest w Tatrach żywe do dziś, a jego imieniem nazwano wiele miejsc, upamiętniających jego zasługi. Należą do nich: Przełęcz Stolarczyka, położona pomiędzy Czarnym Szczytem a Baranimi Rogami, Żleb Stolarczyka w masywie Gerlachu, opadający do Doliny Wielickiej oraz Koleba Stolarczyka w Dolinie Ciężkiej.

