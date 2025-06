Spis treści

Polska zaskakuje krajobrazami

Polskie krajobrazy potrafią zaskakiwać na każdym kroku - wystarczy pojechać na Hel, by poczuć się jak na egzotycznej wyspie otoczonej z trzech stron wodą. Kilkaset kilometrów dalej natomiast rozciągają się majestatyczne szczyty Tatr, zachwycające o każdej porze roku. Do tego rozległe niziny, gęste lasy, dzikie rzeki i jeziora – jesteśmy prawdziwą mozaiką przyrodniczych skarbów. I choć mogłoby się wydawać, że już nic nas nie zaskoczy, okazuje się, że na mapie naszego kraju można znaleźć nawet pustynię! Tak, to nie pomyłka – w Polsce istnieje miejsce, które swoją surowością, przestrzenią i złocistym piaskiem przypomina afrykańskie krajobrazy. "Polska Sahara" jest dowodem na to, że nasza przyroda skrywa jeszcze wiele tajemnic.

Nie musisz jechać do Egiptu, by zobaczyć pustynię. Polska ma swoją własną!

Pustynia Błędowska, zwana "Polską Saharą", rozciąga się na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego, między Dąbrową Górniczą (dzielnica Błędów) a miejscowością Klucze. To największy obszar lotnych piasków w Polsce i jedno z najbardziej unikatowych zjawisk geograficznych w tej części Europy. Co ciekawe, jej powierzchnia w najlepszych czasach wynosiła aż 150 km², dziś jest to około 33 km².

"Polska Sahara" nie jest jednak pustynią w klasycznym geologicznym sensie, bowiem jej powstanie nie wiąże się z suchym klimatem, ale z działalnością człowieka. Przez wieki intensywnie wycinano tu drzewa, głównie na potrzeby przemysłu hutniczego i górnictwa. Utrata roślinności doprowadziła do odsłonięcia ogromnych pokładów piasku, a brak ochrony przed wiatrem i erozją sprawił, że teren przeobraził się w krajobraz pustynny.

Pustynia Błędowska: co warto zobaczyć?

Pustynia oferuje kilka świetnie przygotowanych miejsc dla turystów. Najbardziej znanym punktem widokowym jest Czubatka – wzgórze o wysokości 382 m n.p.m. z którego roztacza się panoramiczny widok na rozległy, piaszczysty krajobraz. To idealne miejsce na piknik, fotografię lub po prostu chwilę kontemplacji.

Innym popularnym punktem jest Róża Wiatrów – nowoczesna infrastruktura turystyczna z platformami widokowymi, miejscem na ognisko i ścieżkami edukacyjnymi. "Polska Sahara" oferuje też ścieżki dla rowerzystów, możliwość jazdy konnej, a nawet organizację biegów terenowych i rekonstrukcji historycznych.

Jak przygotować się do wizyty na pustyni?

Wybierając się na Pustynię Błędowską, warto pamiętać o odpowiednim obuwiu – piasek potrafi być bardzo grząski, a latem mocno nagrzany. Warto zabrać ze sobą wodę, nakrycie głowy i krem z filtrem. Osoby wrażliwe na słońce powinny unikać wizyty w południe – najlepiej wybrać się rano lub pod wieczór.