To miasto nazywane jest "małym Krakowem". Było siedzibą królów

Poznajcie niewielkie miasteczko w Małopolsce, które przez wieki odgrywało ważną rolę w naszym kraju. Nazywane "małym Krakowem" pełniło funkcję siedziby królów i stanowiło ważny ośrodek polityczny, handlowy oraz kulturalny dawnej Polski. Dziś zachwyca zabytkami i atmosferą, która przenosi wprost do czasów świetności średniowiecznego królestwa.

Województwo małopolskie perełką Polski? To wyjątkowy region

Małopolska to jeden z najpiękniejszych i najbardziej różnorodnych regionów naszego kraju. To tutaj obok siebie spotkać można tętniący życiem Kraków, urokliwe miasteczka z bogatą historią oraz malownicze wsie, w których czas płynie wolniej. Każda miejscowość skrywa swoje unikalne dzieje i zabytki – od królewskich zamków i gotyckich świątyń, po drewniane kościółki wpisane na listę UNESCO. Dodatkowo nie zapominajmy, iż region ten był świadkiem wielu przełomowych wydarzeń w historii Polski. Jedną z miejscowości, która "widziała" naprawdę dużo jest m.in. miasto Biecz.

Biecz: "mały Kraków" i dawna siedziba królów

W Małopolsce nad rzeką Ropą leży niewielkie miasto o wielkiej historii, a mianowicie miejscowość Biecz. Miasto nazywane jest "małym Krakowem" ze względu na bogactwo zabytków i rolę, jaką odgrywało w dziejach Polski. Choć dziś liczy niespełna 5 tysięcy mieszkańców, w średniowieczu było jednym z najważniejszych ośrodków Królestwa Polskiego i przez pewien czas pełniło funkcję siedziby królów.

Biecz otrzymał prawa miejskie już w XIII wieku i szybko wyrósł na znaczący ośrodek handlowy oraz administracyjny. W czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego miasto należało do najważniejszych w Polsce. To właśnie tu przez pewien czas rezydowali królowie, a Biecz posiadał własny zamek królewski, który niestety nie przetrwał do naszych czasów. Mimo to po dziś dzień możemy podziwiać tam m.in.:

  • gotycki kościół farny pw. Bożego Ciała
  • fragmenty dawnych murów miejskich wraz z basztami
  • ratusz z charakterystyczną wieżą, będący symbolem miasta
  • dom z basztą katowską, przypominający, że Biecz był także siedzibą sądu.

"Mały Kraków" tylko dwie godziny drogi od Krakowa

Biecz znajduje się również w województwie małopolskim, a od Krakowa oddalony jest zaledwie 130 km, czyli około 2 godzin jazdy autem. Jeśli nie mieliście okazji być w okolicy miejscowości, zachęcamy, ponieważ jest naprawdę wyjątkowa.

