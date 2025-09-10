To miasto nazywane jest "małym Krakowem". Było siedzibą królów

Województwo małopolskie perełką Polski? To wyjątkowy region

Małopolska to jeden z najpiękniejszych i najbardziej różnorodnych regionów naszego kraju. To tutaj obok siebie spotkać można tętniący życiem Kraków, urokliwe miasteczka z bogatą historią oraz malownicze wsie, w których czas płynie wolniej. Każda miejscowość skrywa swoje unikalne dzieje i zabytki – od królewskich zamków i gotyckich świątyń, po drewniane kościółki wpisane na listę UNESCO. Dodatkowo nie zapominajmy, iż region ten był świadkiem wielu przełomowych wydarzeń w historii Polski. Jedną z miejscowości, która "widziała" naprawdę dużo jest m.in. miasto Biecz.

Biecz: "mały Kraków" i dawna siedziba królów

W Małopolsce nad rzeką Ropą leży niewielkie miasto o wielkiej historii, a mianowicie miejscowość Biecz. Miasto nazywane jest "małym Krakowem" ze względu na bogactwo zabytków i rolę, jaką odgrywało w dziejach Polski. Choć dziś liczy niespełna 5 tysięcy mieszkańców, w średniowieczu było jednym z najważniejszych ośrodków Królestwa Polskiego i przez pewien czas pełniło funkcję siedziby królów.

Biecz otrzymał prawa miejskie już w XIII wieku i szybko wyrósł na znaczący ośrodek handlowy oraz administracyjny. W czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego miasto należało do najważniejszych w Polsce. To właśnie tu przez pewien czas rezydowali królowie, a Biecz posiadał własny zamek królewski, który niestety nie przetrwał do naszych czasów. Mimo to po dziś dzień możemy podziwiać tam m.in.:

gotycki kościół farny pw. Bożego Ciała

fragmenty dawnych murów miejskich wraz z basztami

ratusz z charakterystyczną wieżą, będący symbolem miasta

dom z basztą katowską, przypominający, że Biecz był także siedzibą sądu.

Biecz - zdjęcia miejscowości

"Mały Kraków" tylko dwie godziny drogi od Krakowa

Biecz znajduje się również w województwie małopolskim, a od Krakowa oddalony jest zaledwie 130 km, czyli około 2 godzin jazdy autem. Jeśli nie mieliście okazji być w okolicy miejscowości, zachęcamy, ponieważ jest naprawdę wyjątkowa.