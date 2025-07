To mineralna potęga Polski. Kuracjusze wracają tu od lat

Spis treści

Uzdrowiska w Polsce

Polskie uzdrowiska od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno wśród kuracjuszy, jak i turystów szukających odpoczynku w zgodzie z naturą. Ich największym atutem są oczywiście naturalne bogactwa, czyli m.in. źródła wód mineralnych, czyste powietrze, klimat sprzyjający regeneracji oraz profesjonalne zaplecze sanatoryjne.

W ostatnich latach coraz więcej osób zamiast zagranicznych kurortów wybiera wypoczynek właśnie w polskich zdrojach. I nic dziwnego – wiele z nich łączy tradycję z nowoczesnością, oferując nie tylko lecznicze zabiegi, ale też komfortowe noclegi, dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i liczne atrakcje dla całej rodziny. Wśród tych wszystkich uzdrowisk znajduje się jedno wyjątkowe, a mianowicie mineralna perełka ukryta wśród zielonych wzgórz i źródlanej ciszy w województwie małopolskim.

Mineralna potęga Polski - Muszyna

Położona w malowniczej dolinie Popradu Muszyna to prawdziwa perła wśród polskich uzdrowisk. Choć nie jest tak znana jak Krynica czy Ciechocinek, ma coś, co przyciąga kuracjuszy jak magnes – lecznicze wody mineralne, wyjątkowy mikroklimat i atmosferę spokoju, której próżno szukać w popularnych kurortach. Dla wielu to miejsce to nie tylko kierunek na turnus, ale azyl, do którego wraca się z sentymentem i nadzieją na zdrowie.

Muszyna od dziesięcioleci znana jest jako jedno z najważniejszych uzdrowisk w południowej Polsce. Słynie przede wszystkim z niezwykle bogatych wód mineralnych, które wspierają leczenie nadciśnienia, chorób serca, schorzeń nerek czy układu pokarmowego.

Leczniczy mikroklimat i cisza

Muszyna ma jeszcze jedną przewagę, a mianowicie ciszę oraz kameralność. Choć w sezonie nie brakuje turystów, to miejsce wciąż zachowało swój spokojny charakter. Można tu wypocząć z dala od tłumów, oddychając czystym, górskim powietrzem.

Na miejscu działa kilka sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych i pensjonatów oferujących zabiegi lecznicze – od masaży, przez kąpiele siarczkowe, po inhalacje. Samo uzdrowisko specjalizuje się m.in. w leczeniu chorób:

układu krążenia,

układu oddechowego,

układu moczowego,

reumatycznych,

cukrzycy i osteoporozy.

Co ciekawego w Muszynie? Atrakcji jest co niemiara!

Muszyna poza leczeniem zachwyca również atrakcjami. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych miejsc, które warto odwiedzić, będąc w uzdrowisku: