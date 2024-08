Wszedł na tory, żeby zatrzymać pociąg do Krakowa. Zmusił maszynistę do hamowania

Zgodnie z przewidywaniami szczyt sezonu wakacyjnego w Zakopanem i na Podhalu przypadnie w drugiej połowie wakacji. Już teraz gwałtownie wzrosła liczba turystów, którzy pojawili się pod Giewontem, w porównaniu do początku lipca. Na tym się jednak nie skończy, ponieważ w tym roku święto 15 sierpnia przypada w czwartek, co oznacza, że wystarczy wziąć jeden dzień wolnego, by mieć długi weekend.

- Po 15 lipca nastąpił gwałtowny przyrost turystów i obecnie obłożenie jest na poziomie 90 proc. Spodziewamy się, że w weekend związany ze świętem 15 sierpnia będziemy mieli 100 proc. obłożenia w obiektach noclegowych pod Giewontem, a do tego dojadą tzw. turyści jednodniowi - powiedział PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, a przy okazji zdradził, kiedy jest najlepszy termin na urlop w Zakopanem. Poniżej dalsza część artykułu.

Ten termin jest najlepszy na urlop w Zakopanem. Ceny spadają i nie ma tłumów

Bardzo wysoka frekwencja w Zakopanem utrzymuje się do 20 sierpnia. Później obłożenie miejsc noclegowych gwałtownie spada i... jest to świetna informacja dla turystów. Właśnie końcówka sierpnia jest najlepszym terminem na wczasy w Zakopanem. Pod koniec wakacji nie ma już tłumów. Kończą się zorganizowane wyjazdy takie jak kolonie, a rodzice z dziećmi wracają do domu, by przygotować się do nowego roku szkolnego.

Mniejszy popyt na usługi turystyczne wymusza na góralach obniżkę cen. Równocześnie Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej zauważa, że pod koniec sierpnia pogoda bywa nawet lepsza i bardziej stabilna niż na początku lub w połowie wakacji. Zazwyczaj w tym terminie turystom nie doskwierają już upały, rzadziej zdarzają się też burze.

