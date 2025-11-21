To najpiękniejsza gmina w Polsce. Jest perełką leżącą u podnóży Pienin

- AI wskazała Krościenko nad Dunajcem jako najpiękniejszą gminę w Polsce.
- Położona u podnóża Pienin gmina zachwyca górskimi krajobrazami i tradycyjną zabudową.
- Dowiedz się, co sprawia, że ta małopolska perełka jest tak wyjątkowa i warta odwiedzenia!
Gminy w Polsce
Gminy stanowią podstawową jednostkę podziału terytorialnego Polski i jednocześnie najbliższy mieszkańcom szczebel samorządu. To właśnie na poziomie gmin zapadają decyzje dotyczące codziennego życia – od funkcjonowania szkół, przez lokalne drogi, po gospodarkę komunalną, kulturę i ochronę środowiska. Według danych GUS z 1 stycznia 2025 roku, w Polsce istnieje 2479 gmin. Dzielą się one na 302 gminy miejskie, 718 gmin miejsko-wiejskich i 1459 gmin wiejskich. Mamy więc do czynienia z dużymi liczbami, lecz mimo to sztuczna inteligencja spośród 2479 gmin wybrała jedną - jej zdaniem - najpiękniejszą.
Najpiękniejsza gmina w Polsce
Sztuczna inteligencja, analizując walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe polskich samorządów, wskazała gminę wiejską Krościenko nad Dunajcem jako najpiękniejszą w całym kraju. Zadecydowało o tym jej wyjątkowe położenie u podnóży Pienin, harmonijne połączenie górskich krajobrazów z tradycyjną zabudową oraz naturalny, nieskażony masową turystyką urok.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Gmina Krościenko nad Dunajcem [ZDJĘCIA]
Krościenko nad Dunajcem
Krościenko nad Dunajcem to miejscowość oraz siedziba gminy wiejskiej w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. Gmina zajmuje powierzchnię 57,27 km², w tym użytki rolne stanowią 45%, a użytki leśne 50%. Na południu region ten graniczy ze Słowacją – co tylko dodaje uroku transgranicznej bliskości natury.
Historia w pigułce
- Krościenko nad Dunajcem uzyskało prawa miejskie już w roku 1348 na mocy dokumentu wystawionego przez króla Kazimierz Wielki.
- W średniowieczu miejsce to miało znaczenie ze względu na położenie przy handlowych i transportowych szlakach oraz rzekę Dunajec wykorzystywaną m.in. w spławie towarów.
- W XIX i na początku XX wieku Krościenko pełniło funkcję uzdrowiska.
- Współcześnie jest miejscowością turystyczną – jako baza do zwiedzania Pienin, aktywnego wypoczynku i kontaktu z przyrodą.