Henryk Sienkiewicz, wybitny polski pisarz, trzykrotnie odwiedzał małopolskie uzdrowisko.

W Szczawnicy, dziś niedocenianej, Sienkiewicz szukał ukojenia, tworzył i poznał swoją przyszłą żonę.

Odkryj historię tego miejsca i dowiedz się, dlaczego warto podążać śladami noblisty.

Polska od lat słynie z bogatej tradycji uzdrowiskowej. Miejscowości z wodami mineralnymi, tężniami solankowymi i wyjątkowym mikroklimatem przyciągają kuracjuszy nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także wypoczynkowych.

Choć najpopularniejsze uzdrowiska co roku przeżywają prawdziwe oblężenie, wciąż istnieją miejsca mniej znane, a równie wartościowe, które zachowały kameralny charakter i dawny klimat. To właśnie tam można poczuć ducha minionych epok, spacerować śladami wybitnych postaci i odpocząć z dala od tłumów – tak jak robił to niegdyś Henryk Sienkiewicz.

W tym uzdrowisku zakochał się Henryk Sienkiewicz

Szczawnica to uzdrowisko, w którym szczególne miejsce zajmuje postać Henryka Sienkiewicza. Wybitny pisarz i noblista bywał tu swego czasu, a leczniczy klimat, wody mineralne oraz niezwykłe położenie u stóp Pienin zrobiły na nim ogromne wrażenie. Spacerował po okolicy, korzystał z kuracji zdrojowych i z uwagą obserwował życie kurortu, który w tamtym czasie przeżywał swój rozkwit. Sienkiewicz odwiedził Szczawnicę trzykrotnie i każda z tych wizyt miała dla niego szczególne znaczenie.

Po raz pierwszy pojawił się w uzdrowisku w 1868 roku jako zaledwie 22-letni student, pełniący funkcję guwernera młodych książąt Woronieckich.

Do Szczawnicy wrócił w 1879 roku już jako rozpoznawalny dziennikarz i pisarz – właśnie wtedy poznał Marię Szetkiewicz, swoją przyszłą żonę i wielką miłość.

Ostatni pobyt miał miejsce latem 1909 roku, gdy przyjechał z córką Jadwigą, wymagającą leczenia uzdrowiskowego. Zamieszkali w willi Pod Batorym, gdzie Sienkiewicz pracował nad powieścią Wiry i aktywnie angażował się w życie miejscowej społeczności, m.in. organizując zbiórki pieniędzy na szkołę oraz książki dla góralskich dzieci.

Jakie choroby leczy się w Szczawnicy?

Uzdrowisko Szczawnica to jedno z najstarszych i najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce, znane przede wszystkim z leczenia schorzeń układu oddechowego i narządu ruchu. Najczęściej leczą sie tam kuracjusze zmagający się więc z np. astmą, stanami zapalnymi górnych dróg oddechowych czy problemami z aparatem głosowym.