Abp Filippo Iannone z Włoch został mianowany przez papieża Leona XIV nowym prefektem Dykasterii ds. Biskupów.

Dykasteria ds. Biskupów jest kluczowym urzędem w Kościele katolickim, odpowiedzialnym za proces nominacji biskupów.

Archidiecezja krakowska wciąż oczekuje na wskazanie następcy abp Marka Jędraszewskiego.

Decyzja papieża Leona XIV kończy okres wyczekiwania na obsadzenie jednego z kluczowych stanowisk w strukturach Stolicy Apostolskiej. Fotel prefekta Dykasterii ds. Biskupów pozostawał pusty, ponieważ jego poprzedni gospodarz, kardynał Robert Prevost, został wybrany na papieża. Teraz tę lukę wypełni 70-letni włoski karmelita, arcybiskup Filippo Iannone. PAP podaje, że to właśnie on został następcą kard. Prevosta na funkcji prefekta Dykasterii ds. Biskupów, będącej swoistym "działem kadr" Watykanu.

Dykasteria pełni ważną rolę w procesie nominacyjnym nowych biskupów. Tymczasem na obsadę wciąż czeka między innymi stolica biskupia na Wawelu. Arcybiskup Marek Jędraszewski pozostaje metropolitą krakowskim, pomimo że już w lipcu zeszłego roku skończył 75 lat, osiągając wiek emerytalny.

Kim jest abp Filippo Iannone?

Urodzony w Neapolu Filippo Iannone w 2001 r. został biskupem pomocniczym tego miasta. Następnie uzyskał nominację na funkcję biskupa diecezjalnego Sora-Aquino-Pontecorvo. W 2012 r. przeszedł do pracy w Kurii Rzymskiej, zostając wiceregentem Wikariatu Rzymskiego. W 2017 r. został sekretarzem pomocniczym Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, a następnie przewodniczącym tej rady, która w 2022 r. została podniesiona przez papieża Franciszka do rangi dykasterii.

Abp Filippo Iannone jest członkiem zakonu karmelitów. Urząd prefekta Dykasterii ds. Biskupów obejmie 15 października 2025 r. Ze względu na rangę tego urzędu, należy się spodziewać, że włoski duchowny uzyska wkrótce nominację kardynalską.

