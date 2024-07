Nowy administrator parafii św. Floriana. To tam ma zamieszkać na emeryturze abp. Jędraszewski

Krakowski Kościół wchodzi w czas dużych zmian związanych z przejściem na emeryturę obecnego rządcy abp. Marka Jędraszewskiego. Hierarcha już złożył na ręce papieża rezygnację i czeka na decyzję o wyznaczeniu następcy. Odejście abp. Jędraszewskiego jest naturalnym procesem wynikającym z prawa kanonicznego. 24 lipca 2024 r. biskup krakowski skończy 75 lat i osiągnie wiek emerytalny. Po przejściu w stan spoczynku ma zamieszkać na terenie parafii św. Floriana. Onet podaje, że nowym administratorem tej parafii został ks. Łukasz Michalczewski.

To osoba niezwykle wpływowa w krakowskiej kurii. Kapłan pełni wiele ważnych funkcji, w tym ekonoma archidiecezji, rzecznika metropolity, a nawet kapelana policji. Ks. Michalczewski stał się też jednym z bohaterów prześmiewczego psalmu na temat odejścia abp. Jędraszewskiego na emeryturę. Wcześniej z probostwa u św. Floriana zrezygnował ks. Grzegorz Szewczyk. Parafia św. Floriana uchodzi za bardzo prestiżową i drugą najbogatszą w całym Krakowie. Nieoczekiwany zwrot akcji dotknął też tą najbogatszą, czyli parafię mariacką. Poniżej dalsza część artykułu.

Watykan zablokował dekret abp. Jędraszewskiego

Wiosną funkcję proboszcza parafii mariackiej stracił ks. Dariusz Raś. Dodatkowo kapłan musiał wyprowadzić się z mieszkania w centrum Krakowa. Ks. Raś przez kilka lat był sekretarzem poprzedniego metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, a prywatnie jest bratem posła Ireneusza Rasia. Zgodnie z prawem kościelnym złożył on odwołanie (tzw. rekurs) od decyzji abp. Jędraszewskiego. Wydaje się, że ten zabieg może okazać się skuteczny.

Tak jak podawał portal Love Kraków, Watykan wstrzymał wykonanie dekretu niekorzystnego dla ks. Rasia. Nie oznacza to automatycznie, że był proboszcz na stałe wróci do parafii mariackiej, jednak podobne decyzje Stolicy Apostolskiej zdarzają się rzadko. Kościół jest bowiem strukturą hierarchiczną i księża w sporze ze swoim biskupem są zazwyczaj na z góry straconej pozycji. Tym razem było inaczej. Watykan zarezerwował sobie prawo do ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie odwołania proboszcza parafii mariackiej. Zajmie się tym Dykasteria ds. Duchowieństwa, której przewodzi hierarcha z Korei Południowej kard. Lazarus You Heung-sik.

Termin decyzji Watykanu w sprawie parafii mariackiej nie jest znany. Dotychczas centralną parafią w Krakowie rządził wyznaczony przez abp. Jędraszewskiego administrator - ks. Stanisław Czernik.

