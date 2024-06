Jak będzie wyglądać emerytura arcybiskupa Jędraszewskiego?

Arcybiskup Marek Jędraszewski złożył rezygnację z funkcji metropolity krakowskiego, ale zdaniem Oko.press w ostatnich tygodniach wcale nie próżnował. Według doniesień serwisu wzbudzający skrajne emocje hierarcha walczy, by mimo jego przejścia na emeryturę współpracownicy duchownego otrzymali jak najlepsze stanowiska w archidiecezji. To miało być pokłosiem decyzji Jędraszewskiego o odwołaniu ks. Dariusza Rasia, brata posła Ireneusza Rasia, z prestiżowej funkcji proboszcza parafii mariackiej, któremu zarzucono m.in. rzekome nieprawidłowości przy organizacji konkursu na parafialnego organistę.

- Mariacki zdobyty! Kunsztowne choć lekko chybotliwe rusztowanie prawno-kościelne wymyślone na Franciszkańskiej przydało się! A nowy zarządca (znany do tej pory jako inwestor tajnego remontu w „krakowskim Castel Gandolfo”) miał ponoć nawet powiedzieć, że wyczyści wszystko do zera! Ładny program duszpasterski, nie ma co! I jak pasuje do dnia procesji św. Stanisława! - napisał o działaniach byłego już metropolity krakowskiego ks. Kazimierz Sowa.

To nie wszystko, bo jak informuje Oko.press, Jędraszewski miał "wziąć na celownik" Arcybractwo Miłosierdzia". Posiada ono nieruchomości, które mogłyby zapewnić duże wpływy z tytułu najmu. Dalsza część tekstu poniżej.

„LGBT to ludzie”. Protest przeciwko słowom abp. Marka Jędraszewskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rezydencja Jędraszewskiego warta milion?

Arcybiskup Jędraszewski ma na stare late zamieszkać w rezydencji na terenie parafii św. Floriana w Krakowie. Remont budynku o powierzchni 200 metrów kwadratowych ma kosztować ok. miliona złotych i zakłada m.in. budowę kaplicy. Inwestycję ma nadzorować ks. Łukasz Michalczewski, prawa ręka metropolity.

Zdjęcia rezydencji, w której ma spędzić emeryturę Jędraszewski, znajdują się w galerii.