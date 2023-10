Tatry. Jaskinia Mroźna zamknięta od listopada. Ostatnie dni na zwiedzanie

W tym roku Jaskinia Mroźna będzie otwarta jeszcze tylko przez kilka dni. Ze względu na ochronę zimujących w jaskini nietoperzy TPN zdecydował o zamknięciu obiektu od 1 listopada. Przerwa zimowa potrwa do 26 kwietnia. Do Jaskini Mroźnej można wchodzić codziennie od godz. 9 do 16. Zwiedzanie jaskini jest dodatkowo płatne - oprócz biletu wstępu do TPN, należy kupić bilet do jaskini w cenie 9 zł. Z opłaty są zwolnione dzieci do lat 7.

Koniec sztucznego oświetlenia w Jaskini Mroźnej. Turyści powinni używać czołówek

Jak przypomina PAP, w sierpniu tego roku zakończył się trwający trzy lata remont Jaskini Mroźnej. Zlikwidowano tu sztuczne oświetlenie, dlatego zwiedzający muszą być wyposażeni w latarki. Przy wejściu do jaskini można bezpłatnie wypożyczyć latarkę - czołówkę, ale ich liczba jest ograniczona. Przed remontem Mroźna była jedyną sztucznie oświetloną jaskinią w polskich Tatrach. Temperatura w Jaskini Mroźnej jest stała i wynosi 10 st. Celsjusza, dlatego wybierając się tu trzeba mieć ciepłą odzież.

Mroźna jest najczęściej odwiedzaną przez turystów jaskinią w polskich Tatrach i jedną z sześciu jaskiń udostępnionych do zwiedzania. Trasa przejścia przez jaskinię liczy ponad 400 m, a wędrówka przez nią trwa około 30-40 minut. Długość korytarzy wynosi ok. 773 m. Otwór wejściowy znajduje się na wysokości ok. 1100 m n.p.m., a wyjściowy – ok. 1112 m n.p.m.

Jaskinię Mroźną odkryli w 1934 r. Stefan Zwoliński i Tadeusz Zahorski. Odkrywcy początkowo myśleli, że ma tylko kilkadziesiąt metrów długości. W następnych latach przekopano zawaliska i zamulone przejście do dalej położonych partii, na końcu których udało się odsłonić drugie wejście do jaskini. W lipcu 1953 roku Jaskinię Mroźną otwarto dla ruchu turystycznego. Początkowo zwiedzanie odbywało się przy świetle lamp karbidowych, a pod koniec lat 50. zainstalowano w niej oświetlenie elektryczne.

Urzędnicy kontra aktywiści. Popularny tor skateboardowy pod Poniatowskim zrujnowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.