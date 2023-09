Trąba powietrzna w Tatrach. Zdjęcie zrobione ze schroniska robi wrażenie

Lekarze odesłali ciężarną do domu. Dziecko zmarło! Szpital odmawia komentarza

Trąba powietrzna w Tatrach. Imponujące zdjęcie trafiło od sieci

Autor tego zdjęcia może mówić o dużym szczęściu, bo udało mu się sfotografować rzadkie zjawisko. Kilka dni temu w słowackiej części Tatr Wysokich powstała trąba powietrzna. Lej pojawił się w pobliżu schroniska Téryego, czyli najwyższej położonego całorocznego schroniska w Tatrach. Obiekt znajduje się na wysokości 2015 m n.p.m. To właśnie podczas pobytu w schronisku fotografowi udało się dostrzec efektowną trąbę powietrzną. Z opisu wynika, że zdjęcie zostało wykonane 19 września 2023 r.

Zdjęcie trąby powietrznej w Tatrach można zobaczyć na instagramowym profilu pn. aktualne_warunki. Autorem fotografii jest Lukas Sutarik.

Jak powstaje trąba powietrzna?

Trąba powietrzna powstaje, gdy spotkają się ze sobą dwa prądy powietrza: ciepły i zimny. Ciepłe powietrze znajduje się początkowo niżej. Później zimne powietrze opada, a ciepłe – przesuwa się do góry. To z kolei doprowadza do powstania napędzającego się wiru i uformowania trąby powietrznej. Tornada występują na każdym kontynencie, poza Antarktydą. Lej trąby powietrznej może osiągać na wet 4 km szerokości.

