Tragedia w Sierczy. Trzy osoby spłonęły w aucie. Policja podaje wstępne przyczyny wypadku

Grzegorz Kluczyński
PAP
2025-08-29 13:15

Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Małopolski. W koszmarnym wypadku w Sierczy koło Wieliczki zginęły trzy osoby, a samochód doszczętnie spłonął. Policja podaje wstępne przyczyny wypadku. Jednak dokładne okoliczności zdarzenia ma wskazać śledztwo, które w tej sprawie będzie prowadzić Prokuratura Rejonowa w Wieliczce.

Koszmarny wypadek! Auto wbiło się w przepust z prędkością 100 km/h

Do wypadku doszło około północy z czwartku na piątek (28-29 sierpnia). Jak poinformował prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prawdopodobnie w piątek zostanie wszczęte śledztwo pod kątem spowodowania śmiertelnego wypadku. W zdarzeniu zginęły trzy osoby.

W wypadku zginęły trzy osoby

Według wstępnych ustaleń, samochód na zakręcie zjechał z drogi, uderzył w przepust drogowy i zapalił się. Po ugaszeniu auta znaleziono w nim spalone zwłoki dwóch osób, a ciało trzeciej ofiary wypadku było poza samochodem.

- Do chwili obecnej nie udało się ustalić tożsamości ani płci tych osób - przekazał prokurator. Dodał, że zwłoki zostaną poddane sekcji.

Prokuratura bada okoliczności tragedii

Według wstępnych opinii biegłego ds. wypadków drogowych, przyczyną tragedii była utrata panowania nad samochodem na zakręcie, a następnie uderzenie w przepust przy dużej prędkości - ponad 100 km/h.

Obecnie śledczy szukają ewentualnych świadków wypadku, ustalają także tożsamość właściciela samochodu. Prawdopodobnie pojazd, którym podróżowano, był autem hybrydowym. Samochód będzie poddawany dalszym badaniom.

