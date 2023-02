i Autor: pixabay.com Mężczyzna przysypany przez lawinę trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Zmarł po kilkunastu dniach hospitalizacji / zdjęcie ilustracyjne.

Był w stanie krytycznym

Tragedia w Tatrach. Nie żyje turysta przysypany przez lawinę. Kilkanaście dni walczyli o jego życie

Nie żyje turysta przysypany przez lawinę w rejonie wschodnich zboczy Małego Kościelca. Do wypadku w Tatrach doszło 2 lutego. Mężczyzna znajdował się ok. 80 centymetrów pod powierzchnią śniegu. Został odnaleziony przez ratowników i w stanie krytycznym trafił do szpitala w Zakopanem. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia.