W czwartek nad ranem (27 listopada) doszło do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Głogowej w Chełmku.

W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, którą strażacy znaleźli w płonącym mieszkaniu.

W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 20 strażaków i 7 samochodów, a na miejscu pracowały także policja i Zespół Ratownictwa Medycznego.

Tragiczny pożar w Chełmku. W pogorzelisku znaleźli ciało mężczyzny

Do tragedii doszło w czwartkowy poranek w Chełmku w powiecie oświęcimskim. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym przy ulicy Głogowej o godzinie 5:37. Kiedy pierwsze zastępy dotarły na miejsce, ogień i dym wydobywały się już z okien jednego z mieszkań. Akcja ratunkowa była niezwykle trudna i wymagała zaangażowania ogromnych sił i środków. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło ponad 20 strażaków. Niestety podczas przeszukiwania pogorzeliska strażacy dokonali makabrycznego odkrycia.

- W trakcie akcji gaśniczej strażacy odnaleźli zwęglone zwłoki mężczyzny w wieku około 67 lat. Mimo szybkiej reakcji służb życia poszkodowanego nie udało się uratować. Po ugaszeniu pożaru miejsce zostało zabezpieczone - przekazał kpt Hubert Ciepły, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Przyczyny pożaru w Chełmku bada policja

Na miejscu tragedii pracują teraz policjanci pod nadzorem prokuratora. Ich zadaniem będzie wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Kluczowe będzie ustalenie przyczyny wybuchu pożaru. Śledczy biorą pod uwagę różne scenariusze – od nieszczęśliwego wypadku, jak zaprószenie ognia czy zwarcie instalacji elektrycznej, po celowe podpalenie.

Biegły z zakresu pożarnictwa przeprowadzi szczegółowe oględziny zniszczonego mieszkania, co może rzucić nowe światło na sprawę. Na ten moment jest zbyt wcześnie, by mówić o konkretnych przyczynach tej tragedii.

