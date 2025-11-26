67-latek potrącił seniorkę na przejściu dla pieszych. Kobieta doznała urazu kręgosłupa

2025-11-26 8:20

W Kętach 67-letni kierowca samochodu osobowego marki Renault potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 76-letnią kobietę. Seniorka z obrażeniami ciała trafiła pod opiekę ratowników medycznych, a następnie została przetransportowana do szpitala. Niestety, napływające ze szpitala informacje nie są optymistyczne. Lekarze zdiagnozowali u poszkodowanej uraz kręgosłupa.

Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
  • W Kętach na ul. Mickiewicza doszło do potrącenia 76-letniej kobiety na przejściu dla pieszych przez 67-letniego kierowcę.
  • Poszkodowana piesza w stanie przytomnym trafiła do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili u niej uraz kręgosłupa.
  • Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia i apeluje do kierowców o ostrożność, a do pieszych o noszenie odblasków.

Potrącenie na przejściu dla pieszych w Kętach. 76-letnia kobieta z urazem kręgosłupa trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło we wtorek, 25 listopada tuż przed godziną 7 rano. – 67–letni mieszkaniec gminy Kęty, kierując samochodem marki Renault, potrącił 76-letnią mieszkankę Kęt, przechodzącą przez przejście dla pieszych – informują funkcjonariusze w oficjalnym komunikacie. Siła uderzenia była na tyle duża, że kobieta wymagała natychmiastowej interwencji medycznej. Na miejsce błyskawicznie wezwano służby ratunkowe.

Choć poszkodowana w chwili przyjazdu karetki była przytomna, jej stan od początku budził niepokój. Zespół ratownictwa medycznego po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia podjął decyzję o pilnym przewiezieniu seniorki na dalsze badania do szpitala. Okazało się, że 76-latka w wyniku potrącenia doznała urazu kręgosłupa. Teraz policjanci prowadzą dalsze postępowanie, które ma na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku w Kętach.

Poszkodowanej pomogli świadkowie. Apel policji

Poszkodowanej seniorce na miejscu zdarzenia pomogli świadkowie. To oni udzielili pierwszej pomocy i wezwali służby ratunkowe.

Mundurowi apelują do kierowców o przestrzeganie przepisów oraz uwagę za kierownicą, gdyż z drogi korzystają również niechronieni uczestnicy ruchu drogowego: piesi, rowerzyści czy motocykliści. Szczególną koncentrację należy zachować jesienią, w porze wieczorowo-nocnej, a także podczas opadów. Do niechronionych uczestników ruchu drogowego funkcjonariusze apelują o zakładanie elementów odblaskowych.

Ciocia ukrywała potrójnego zabójcę Jacka Jaworka. Stanęła przed sądem
