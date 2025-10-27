Tragiczny wypadek pod Wadowicami. 66-latek zginął w zderzeniu z ciężarówką

W piątek, 24 października, około godziny 15:30 w miejscowości Kossowa na drodze krajowej nr 44 doszło do śmiertelnego wypadku. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką zginął 66-letni mężczyzna.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca fiata z nieznanych przyczyn zjechał na sąsiedni pas ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym marki Scania.

Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana przez kilka godzin. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśni śledztwo prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury.

Wypadek śmiertelny pod Wadowicami. Nie żyje 66-letni mężczyzna

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, wstępne ustalenia wskazują, że to kierowca fiata ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku. Z wciąż nieustalonej przyczyny jego samochód znalazł się na pasie przeznaczonym dla pojazdów jadących z przeciwnego kierunku. Kierowca samochodu ciężarowego nie miał szans na uniknięcie zderzenia. Policjanci przebadali go na miejscu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – był trzeźwy. Ten śmiertelny wypadek w powiecie wadowickim spowodował ogromne utrudnienia w ruchu.

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowały wszystkie służby. Oprócz policjantów i zespołów ratownictwa medycznego, obecny był również prokurator, który nadzorował pierwsze czynności śledcze. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, które pomogą w odtworzeniu dokładnego przebiegu zdarzenia. Na czas prowadzonych działań droga krajowa nr 44 w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana.

W związku z kolejnym tragicznym zdarzeniem na drogach regionu, policjanci po raz kolejny apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności.

- Chwila nieuwagi lub pośpiech mogą doprowadzić do tragedii, której skutków nie da się cofnąć – przypominają mundurowi.

