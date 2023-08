Wypadek syna Sylwii Peretti na moście Dębnickim. Miasto żąda zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego muru

Samorząd miejski w Krakowie zamierza ubiegać się o zwrot kosztów naprawy muru uszkodzonego podczas tragicznego wypadku żółtego renault. Magistrat przekazał portalowi krknews.pl, że efektem kraksy auta z murem było "poprzeczne przesunięcie płyt kamiennych stanowiących zwieńczenie muru na odcinku ok. 14 mb". Nie wiadomo jeszcze, czy doszło do uszkodzenia rdzenia muru. Miasto zamierza zlecić specjalistyczne badania, które dadzą odpowiedź na pytanie o szczegółowy stan techniczny uszkodzonego ogrodzenia. Wstępnie koszty naprawy muru oszacowano na 150 tysięcy złotych. Będą one jednak wyższe, jeśli doszło do naruszenia rdzenia. Równocześnie magistrat poinformował krknews.pl, że uszkodzenie muru będącego fragmentem wału przeciwpowodziowego nie wpływa na wzrost zagrożenia zalaniem pobliskiego terenu przez Wisłę.

Kto zapłaci za wypadek żółtego renault?

O zwrot kosztów naprawy uszkodzonego muru miasto chce wystąpić do ubezpieczyciela pojazdu kierowanego przez Patryka P. Przypomnijmy, że w sprawie tragedii w Krakowie toczy się śledztwo. Jest ono prowadzone w kierunku umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku śmiertelnego.

Kraków: tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Nie żyje czterech młodych mężczyzn